Rendkívüli

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt

Nagyon gáz: Makón is totál leégette magát Magyar Péter

Orbán Viktor a nemzeti érdeket védi, miközben az ellenzék Ukrajnát támogatja

6 perce
Magyarország nem hajlandó asszisztálni ahhoz, hogy Ukrajna politikai nyomásgyakorlással energiaválságot idézzen elő hazánkban. Orbán Viktor levélben közölte az Európai Tanács elnökével, hogy amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, addig Budapest nem támogat Ukrajnának kedvező döntéseket.
levélBrüsszelOrbán ViktorAntónio CostaUkrajnaOrbán Balázs

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében egyértelművé tette: Magyarország nem hagyja szó nélkül sem Kijev zsarolását, sem azt, hogy Brüsszel Ukrajna oldalára álljon a magyarokkal szemben. A kormány álláspontja világos: amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken keresztül a kőolajszállítást, addig Magyarország nem szállít dízelt, nem járul hozzá az Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönhöz, és nem támogat újabb szankciós csomagot sem – erről fogalmazott meg levelet Orbán Viktor, amelynek címzettje António Costa, az Európai Tanács elnöke.

Orbán Viktor az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén hétfőn (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)
Orbán Viktor az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén hétfőn (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)

Orbán Viktor pontot tett a zsarolás végére

A levélben a miniszterelnök leszögezte: 

nincsenek technikai akadályai az olajszállítás újraindításának, mindez kizárólag Ukrajna politikai döntésén múlik.

 Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna”

– fogalmazott.

Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz”

– zárta levelét Orbán Viktor.

 

