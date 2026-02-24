Orbán Viktor a nemzeti érdeket védi, miközben az ellenzék Ukrajnát támogatja

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében egyértelművé tette: Magyarország nem hagyja szó nélkül sem Kijev zsarolását, sem azt, hogy Brüsszel Ukrajna oldalára álljon a magyarokkal szemben. A kormány álláspontja világos: amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken keresztül a kőolajszállítást, addig Magyarország nem szállít dízelt, nem járul hozzá az Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönhöz, és nem támogat újabb szankciós csomagot sem – erről fogalmazott meg levelet Orbán Viktor, amelynek címzettje António Costa, az Európai Tanács elnöke.

Orbán Viktor az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén hétfőn (F otó: Kaiser Ákos/MTI)

Orbán Viktor pontot tett a zsarolás végére

A levélben a miniszterelnök leszögezte:

nincsenek technikai akadályai az olajszállítás újraindításának, mindez kizárólag Ukrajna politikai döntésén múlik.

Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna”

– fogalmazott.

Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz”

– zárta levelét Orbán Viktor.