Orbán Viktor meghívást kapott Washingtonba

Ott voltam legutóbb Davosban, amikor Trump elnök úr megalapította mintegy húsz állami vezetővel együtt megalapította a Béketanácsot. Akkor ezt ott bejelentették, most pedig enne k az első alakuló megbeszélése kerül sorra Washingtonban − ismertette Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnököt elvárják Washingtonba, lévén a Béketanács egyik alapító tagja

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnököt mint alapítót elvárják ide, tegnap este kapott meghívást Washingtonba. A kormányfő egyúttal válaszolt arra is, mikor várhatjuk ide az amerikai elnököt. Majd ha beszéltem vele, megmondom − felelte.