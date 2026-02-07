Orbán Viktor meghívást kapott Washingtonba

Meghívást kapott Washingtonba a magyar kormányfő. Nem meglepő Orbán Viktor meghívásának oka.
Ott voltam legutóbb Davosban, amikor Trump elnök úr megalapította mintegy húsz állami vezetővel együtt megalapította a Béketanácsot. Akkor ezt ott bejelentették, most pedig enne k az első alakuló megbeszélése kerül sorra Washingtonban − ismertette Orbán Viktor.
A miniszterelnököt mint alapítót elvárják ide, tegnap este kapott meghívást Washingtonba. A kormányfő egyúttal válaszolt arra is, mikor várhatjuk ide az amerikai elnököt. Majd ha beszéltem vele, megmondom − felelte.
