Orbán Viktor meghívást kapott Washingtonba

1 órája
Meghívást kapott Washingtonba a magyar kormányfő. Nem meglepő Orbán Viktor meghívásának oka.
trumporbánbéketanácsminiszterelnök

Ott voltam legutóbb Davosban, amikor Trump elnök úr megalapította mintegy húsz állami vezetővel együtt megalapította a Béketanácsot. Akkor ezt ott bejelentették, most pedig enne k az első alakuló megbeszélése kerül sorra Washingtonban − ismertette Orbán Viktor.

Orbán Viktor, Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnököt elvárják Washingtonba, lévén a Béketanács egyik alapító tagja
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

A miniszterelnököt mint alapítót elvárják ide, tegnap este kapott meghívást Washingtonba. A kormányfő egyúttal válaszolt arra is, mikor várhatjuk ide az amerikai elnököt. Majd ha beszéltem vele, megmondom − felelte.

