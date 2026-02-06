Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

Orbán Viktor

Orbán Viktor meglátogatta az egyik legnagyobb támogatóját

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök meglátogatta az egyik legnagyobb támogatóját, Jolika nénit. Az idős hölgy elmondta, hogy van öt szép lánya és tizenegy unokája, úgyhogy sosincs egyedül. A beszélgetés közben szóba került a januári rezsistop is. Mutatjuk a videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktormezőtúrrezsistoprezsicsökkentés

Orbán Viktor meglátogatta az egyik legnagyobb támogatóját, Jolika nénit Mezőtúron.

Orbán Viktor meglátogatta az egyik legnagyobb támogatóját, Jolika nénit Mezőtúron
Orbán Viktor meglátogatta az egyik legnagyobb támogatóját, Jolika nénit Mezőtúron

Az idős hölgy elmondta, hogy van öt szép lánya és tizenegy unokája, úgyhogy sosincs egyedül. A beszélgetés közben szóba került a januári rezsistop is.

Most januárban, amikor rendkívüli nagy hideg volt, akkor mennyivel fogyasztott többet? – kérdezte a miniszterelnök.

9 ezer forinttal, de én átalányt fizetek. Az éves átalányban majd ez később jelenik meg. Különben be van szigetelve ez a lakás és ez nagyon jó, meg hát nekem a nyílászárók modern műanyagok és azért az sokat jelent – válaszolta Jolika néni.

Az idős hölgy egy kis sütikével kedveskedett. Egy kis almáslepény, meg egy kis pogácsa van benne, meg egy kis mezőtúri kicsi linzer, amit nem csinálnak sehol máshol, csak itt. Jolika néni elmondta azt is, hogy

amióta van Fidesz azóta ő mindig a pártra szavaz.

Orbán Viktor kimondta a lényeget a Tiszáról!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!