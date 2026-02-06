Orbán Viktor meglátogatta az egyik legnagyobb támogatóját, Jolika nénit Mezőtúron.

Az idős hölgy elmondta, hogy van öt szép lánya és tizenegy unokája, úgyhogy sosincs egyedül. A beszélgetés közben szóba került a januári rezsistop is.

Most januárban, amikor rendkívüli nagy hideg volt, akkor mennyivel fogyasztott többet? – kérdezte a miniszterelnök.

9 ezer forinttal, de én átalányt fizetek. Az éves átalányban majd ez később jelenik meg. Különben be van szigetelve ez a lakás és ez nagyon jó, meg hát nekem a nyílászárók modern műanyagok és azért az sokat jelent – válaszolta Jolika néni.

Az idős hölgy egy kis sütikével kedveskedett. Egy kis almáslepény, meg egy kis pogácsa van benne, meg egy kis mezőtúri kicsi linzer, amit nem csinálnak sehol máshol, csak itt. Jolika néni elmondta azt is, hogy