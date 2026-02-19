Hírlevél
Rendkívüli

Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

washington

Orbán Viktor bemutatta a legjobb hamburgert, majd jött a csavar

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ezúttal már Washingtonból jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök.
washingtontrumporbán viktorfive guysminiszterelnök

A legjobb hamburger: Five Guys, Washington – írta a közösségi oldalán megosztott fotóhoz Orbán Viktor, aki hozzátette: 

Amit nem ettem meg, mert böjt van.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Mint korábban megírtuk, Orbán Viktor szerdán Washingtonba utazott, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására részt vegyen a Béketanács csütörtöki ülésén, ahol fel is szólal majd.

A nemzetközi szervezet január 22-én, Donald Trump elnök kezdeményezésére alakult meg, és Magyarország alapító tagja. A testület szerepe már messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen. 

 

