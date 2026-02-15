Malacunk van! – Orbán Viktor nem mindennapi videón látható

Nem protokolláris fogadás, nem díszpáholy – miniszterelnök vasárnap Pátyon, egy disznóvágáson tűnt fel Menczer Tamás társaságában. Orbán Viktor a közösségi oldalán annyit írt: „Malacunk van! Évértékelő after Pátyon.”
A videó tanúsága szerint a kormányfő nem előkelő vendégként állt a háttérben. Orbán Viktor láthatóan otthonosan mozgott a disznóvágás világában, és nem riadt vissza attól sem, hogy a fizikai munkába is beszálljon: disznót perzselt, húst cipelt és sokat beszélgetett.
Nem díszlet, hanem munka
A pátyi eseményen a hagyományos falusi hangulat dominált, a pálinka is előkerült hogy segítse a munkát. A miniszterelnök szokás szerint közvetlen és laza volt, sokan készítettek vele közös fotót, az esemény inkább emlékeztetett baráti összejövetelre, mint politikai programra.
Uraim, a legjobbakat!”
– búcsúzott végül Orbán Viktor Menczer Tamástól és a társaságtól.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!