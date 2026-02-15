Malacunk van! – Orbán Viktor nem mindennapi videón látható

A videó tanúsága szerint a kormányfő nem előkelő vendégként állt a háttérben. Orbán Viktor láthatóan otthonosan mozgott a disznóvágás világában, és nem riadt vissza attól sem, hogy a fizikai munkába is beszálljon: disznót perzselt, húst cipelt és sokat beszélgetett.

Orbán Viktor alaposan kivette a részét a munkálatokból (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)