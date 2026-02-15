Ez igen! Orbán Viktor szerint ezért érdemli meg Menczer a támogatást!

Hírlevél
Orbán Viktor nyilvánosan méltatta a budakörnyéki képviselő munkáját és politikai stílusát. A miniszterelnök szerint Menczer Tamás nem kerüli a konfliktusokat, hanem beleáll a csatákba – és éppen ez az, ami miatt megérdemli a támogatást.
orbán viktorpátyBudakörnyéketámogatásmenczer tamás

Orbán Viktor Pátyon, egy kampányeseményen beszélt arról, miért tartja fontosnak, hogy a választók bizalmat szavazzanak Menczer Tamásnak. A kormányfő nemcsak a közös politikai eredményeket emelte ki, hanem személyes erényeit is hangsúlyozta.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint Menczer Tamás megérdemli a győzelmet, mert mindig beleáll a konfliktusokba (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

„Csatát úgy kell nyerni, hogy bele kell állni”

A miniszterelnök szerint Menczer Tamás két okból is kiérdemli a támogatást: sokat dolgozik, és a térségnek régóta nem volt nála aktívabb képviselője. Emellett nem a konfliktusokat kerülő, „ide is mosolygok, oda is mosolygok” típusú politizálást képviseli.

Úgy nyerni, hogy azt mondod, hogy nincs is csata, tulajdonképpen mindenki szeret mindenkit, úgy nem lehet nyerni. Csatát úgy kell nyerni, hogy bele kell állni. És a Tamás beleáll” 

Orbán Viktor: Választást kopogtatással lehet nyerni, meg kézfogással

– fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta: a fideszes politizálás lényege az egyenes beszéd és a nyílt vitavállalás. Szerinte az ország érdeke is az, hogy a kérdéseket ne elmismásolják, hanem megvitassák, eldöntsék, és ha kell, megküzdjenek értük. Menczer Tamás a közösségi oldalán röviden és szerényen reagált a méltatásra

Kösz, Főnök! Hajrá, Budakörnyéke! Hajrá, Magyarország!”

