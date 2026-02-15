Ez igen! Orbán Viktor szerint ezért érdemli meg Menczer a támogatást!

Orbán Viktor Pátyon, egy kampányeseményen beszélt arról, miért tartja fontosnak, hogy a választók bizalmat szavazzanak Menczer Tamásnak. A kormányfő nemcsak a közös politikai eredményeket emelte ki, hanem személyes erényeit is hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint Menczer Tamás megérdemli a győzelmet, mert mindig beleáll a konfliktusokba (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

„Csatát úgy kell nyerni, hogy bele kell állni”

A miniszterelnök szerint Menczer Tamás két okból is kiérdemli a támogatást: sokat dolgozik, és a térségnek régóta nem volt nála aktívabb képviselője. Emellett nem a konfliktusokat kerülő, „ide is mosolygok, oda is mosolygok” típusú politizálást képviseli.