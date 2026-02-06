Hírlevél
orbán viktor

„Aláírva” – Orbán Viktor lépett a mezőtúriak ügyében

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök Mezőtúron járt, ahol Szűcs Dániel polgármesterrel egyeztetett a városi sportcsarnok felújításáról. Orbán Viktor bejelentette: azonnali forrást, 145 millió forintot biztosítanak a legsürgetőbb problémák megoldására.
orbán viktormezőtúrszűcs dánielmezőtúri sportcentrumfelújítás

A mezőtúri sportcsarnok felújítása új szakaszba lép: Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy aláírta a szükséges döntést, így hamarosan megkezdődhet a beázó tetőszerkezet javítása. A cél egyértelmű: a sportolók újra biztonságosan használhassák a létesítményt.

Orbán Viktor
Szűcs Dániel polgármester kérésére Orbán Viktor aláírta a 145 millió forintos azonnali segítséget (Forrás: YouTube/képernyőkép)
Az első lépés megvan

A helyszínen tartott egyeztetésen a miniszterelnök részletesen végigvette a felújítás ütemeit és költségeit. Elmondása szerint az első, legsürgetőbb feladat a tető rendbetétele, amelyhez azonnali forrást biztosítanak.

Van 145 millió forint, hogy a bajt elhárítsátok, és a tető be legyen foltozva. A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik”

 – fogalmazott Orbán Viktor. Szűcs Dániel polgármester jelezte: a teljes felújítás milliárdos nagyságrendű beruházás, hiszen a csarnokot kézilabdázók, labdarúgók és más sportolók is folyamatosan használják. A mostani döntés azonban lehetővé teszi, hogy a legsúlyosabb problémákat azonnal kezeljék, és lépésről lépésre haladjanak a teljes megújulás felé. A miniszterelnök hangsúlyozta

A 145 millió forint az első, de nem az utolsó állomása a mezőtúri sportélet megerősítésének.

