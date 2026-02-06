„Aláírva” – Orbán Viktor lépett a mezőtúriak ügyében

A mezőtúri sportcsarnok felújítása új szakaszba lép: Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy aláírta a szükséges döntést, így hamarosan megkezdődhet a beázó tetőszerkezet javítása. A cél egyértelmű: a sportolók újra biztonságosan használhassák a létesítményt.
Az első lépés megvan
A helyszínen tartott egyeztetésen a miniszterelnök részletesen végigvette a felújítás ütemeit és költségeit. Elmondása szerint az első, legsürgetőbb feladat a tető rendbetétele, amelyhez azonnali forrást biztosítanak.
Van 145 millió forint, hogy a bajt elhárítsátok, és a tető be legyen foltozva. A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik”
– fogalmazott Orbán Viktor. Szűcs Dániel polgármester jelezte: a teljes felújítás milliárdos nagyságrendű beruházás, hiszen a csarnokot kézilabdázók, labdarúgók és más sportolók is folyamatosan használják. A mostani döntés azonban lehetővé teszi, hogy a legsúlyosabb problémákat azonnal kezeljék, és lépésről lépésre haladjanak a teljes megújulás felé. A miniszterelnök hangsúlyozta:
A 145 millió forint az első, de nem az utolsó állomása a mezőtúri sportélet megerősítésének.