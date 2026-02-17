Orbán Viktor: Mi ezzel tudjuk segíteni az amerikai béketörekvéseket

A miniszterelnök szerint az Egyesült Államok földrajzi és politikai távolsága miatt a térség folyamatai kívülről nehezebben érthetők. Orbán Viktor úgy látja, Magyarország azzal tud segíteni, hogy „egy közelebbi, tágasabb, történelmibb és mélyebb” nézőpontot ad az amerikai döntéshozóknak.

Orbán megfogalmazása szerint ez különösen a háború és a béketeremtés kérdésében fontos.

Én azzal próbálok segíteni nekik, amerikaiaknak, hogy egy másik látásmódot adjak ahhoz, hogy ők a béketeremtésben tudjanak jó döntéseket hozni

– mondta.