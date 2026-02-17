Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Ezt látnia kell!

Drámai bejelentést tett a MOL az üzemanyag-ellátásról

találkozó

Orbán Viktor: Mi ezzel tudjuk segíteni az amerikai béketörekvéseket

12 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor szerint Magyarország közép-európai nézőponttal tud hozzájárulni az amerikai béketörekvésekhez. A miniszterelnök erről a Marco Rubióval folytatott hétfői budapesti találkozó után beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
találkozóOrbán ViktorMarco Rubio

Orbán Viktor a megbeszélést követően úgy fogalmazott: az a kérdés, hogy az amerikai fél számára hasznos volt-e a találkozó. „Azt hiszem, igen” – mondta, majd hozzátette, a cél az volt, hogy Magyarország egy másik, közép-európai látásmódot mutasson be.

Donald Trump (b) és Orbán Viktor Fotó: AFP
Donald Trump (b) és Orbán Viktor
Fotó: AFP

Amerika messze van, Közép-Európa bonyolult

– mondta.

Ilyen könnyen zsarolható személyiségre rá lehet-e bízni egy ország sorsát?

 

A miniszterelnök szerint az Egyesült Államok földrajzi és politikai távolsága miatt a térség folyamatai kívülről nehezebben érthetők. Orbán Viktor úgy látja, Magyarország azzal tud segíteni, hogy „egy közelebbi, tágasabb, történelmibb és mélyebb” nézőpontot ad az amerikai döntéshozóknak.

Orbán megfogalmazása szerint ez különösen a háború és a béketeremtés kérdésében fontos. 

Én azzal próbálok segíteni nekik, amerikaiaknak, hogy egy másik látásmódot adjak ahhoz, hogy ők a béketeremtésben tudjanak jó döntéseket hozni

– mondta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!