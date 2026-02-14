Orbán Viktor: Mindenki a fedélzeten

Már most elég jól nézünk ki. 11 órakor kezdünk – harangozta be Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán a mai napon sorra kerülő évértékelő beszédét.
Orbán Viktor ma tartja szokásos évértékelő beszédét, melyet még 1999-ben honosított meg.
A nagy érdeklődésre számot tartó eseményen mindig történik valami nagy bejelentés. Feltehetően a mostani se lesz más ebből a szempontból.
A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott albumból is jól látható, hogy a magyar közélet elitje ezúttal is részt vesz a rendezvényen.
