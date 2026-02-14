Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes állítás

Hűha!

Zelenszkij elküldte melegebb éghajlatra Trumpot – totálisan megőrült az ukrán vezér

orbán viktor

Orbán Viktor: Mindenki a fedélzeten

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már most elég jól nézünk ki. 11 órakor kezdünk – harangozta be Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán a mai napon sorra kerülő évértékelő beszédét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorválasztás2026évértékelőbeszéd

Orbán Viktor ma tartja szokásos évértékelő beszédét, melyet még 1999-ben honosított meg.

Orbán Viktor: Mindenki a fedélzeten
Orbán Viktor: Mindenki a fedélzeten Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A nagy érdeklődésre számot tartó eseményen mindig történik valami nagy bejelentés. Feltehetően a mostani se lesz más ebből a szempontból.

 

Az évértékelő műsora – kövesse nálunk élőben!

 

A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott albumból is jól látható, hogy a magyar közélet elitje ezúttal is részt vesz a rendezvényen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!