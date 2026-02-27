Kiderült, mit ebédel és vacsorázik Orbán Viktor a böjti időszakban

Hírlevél
A kampány hevében pénteken csak egyetlen étkezésre volt ideje a miniszterelnöknek. Új Facebook-videójában Orbán Viktor azt is elárulta, hogy mi az a böjti étrendbe is illő fogás.
Ez itt az én kis konyhám, ha már bejött, akkor nézzen körül – invitálta Orbán Viktor egyik munkatársát az új Facebook-videójában. A hölgy étkezés közben lepte meg a miniszterelnököt, aki elárulta, hogy a tányérján látható rántott gomba és rizs reggeli, ebéd és vacsora egyben.

Orbán Viktor pénteki böjti ebédje reggeli és vacsora is egyben. Forrás: Facebook
Orbán Viktor tartja a böjtöt

– Reggel beszédet kellett írnom, ezért nem volt időm reggelire. Valamit harapok, aztán megyek kampányolni. Mire hazaérek, este lesz, de lehet, hogy éjszaka – közölte a kormányfő. Arra kérdésre, hogy a könnyű fogás valóban elég lesz-e egy egész napi adagnak, Orbán Viktor így felelt:

Ennyi jut és böjt is van, szerencsésen esnek egybe a dolgok.”

 

