Kiderült, mit ebédel és vacsorázik Orbán Viktor a böjti időszakban

Ez itt az én kis konyhám, ha már bejött, akkor nézzen körül – invitálta Orbán Viktor egyik munkatársát az új Facebook-videójában. A hölgy étkezés közben lepte meg a miniszterelnököt, aki elárulta, hogy a tányérján látható rántott gomba és rizs reggeli, ebéd és vacsora egyben.

Orbán Viktor pénteki böjti ebédje reggeli és vacsora is egyben Forrás: Facebook

Orbán Viktor tartja a böjtöt

– Reggel beszédet kellett írnom, ezért nem volt időm reggelire. Valamit harapok, aztán megyek kampányolni. Mire hazaérek, este lesz, de lehet, hogy éjszaka – közölte a kormányfő. Arra kérdésre, hogy a könnyű fogás valóban elég lesz-e egy egész napi adagnak, Orbán Viktor így felelt: