Orbán Viktor MMA-kesztyűt húzott

A magyar miniszterelnök legfrissebb videója szerint, a szombathelyi Háborúellenes gyűlés előtt a színfalak mögött Curtissal találkozott. A rapper arra kérte Orbán Viktort, hogy dedikáljon egy MMA-kesztyűt, az egyik sportoló barátja részére.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az MMA azaz a mixed martial arts, vagy kevert harcművészetek olyan küzdősport, mely megengedi az ütést, rúgást és a földharcot egyaránt, állva és földön is.

A miniszterelnök természetesen teljesítette a kérést, ám előtte felpróbálta ő is a kesztyűt, mondván bokszkesztyűje már volt, MMA - kesztyűje azonban még nem.