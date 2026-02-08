Orbán Viktor MMA-kesztyűt húzott

Meglepő jelenet Orbán Viktor legfrissebb Facebook-videójában: a szombathelyi háborúellenes gyűlés előtt Curtiss kérésére egy MMA-kesztyűt dedikált – sőt, fel is próbálta, mondván, ilyenje még nem volt.
A magyar miniszterelnök legfrissebb videója szerint, a szombathelyi Háborúellenes gyűlés előtt a színfalak mögött Curtissal találkozott. A rapper arra kérte Orbán Viktort, hogy dedikáljon egy MMA-kesztyűt, az egyik sportoló barátja részére.
Az MMA azaz a mixed martial arts, vagy kevert harcművészetek olyan küzdősport, mely megengedi az ütést, rúgást és a földharcot egyaránt, állva és földön is.
A miniszterelnök természetesen teljesítette a kérést, ám előtte felpróbálta ő is a kesztyűt, mondván bokszkesztyűje már volt, MMA - kesztyűje azonban még nem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!