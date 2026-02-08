Orbán Viktor MMA-kesztyűt húzott

Hírlevél
Meglepő jelenet Orbán Viktor legfrissebb Facebook-videójában: a szombathelyi háborúellenes gyűlés előtt Curtiss kérésére egy MMA-kesztyűt dedikált – sőt, fel is próbálta, mondván, ilyenje még nem volt.
A magyar miniszterelnök legfrissebb videója szerint, a szombathelyi Háborúellenes gyűlés előtt a színfalak mögött Curtissal találkozott. A rapper arra kérte Orbán Viktort, hogy dedikáljon egy MMA-kesztyűt, az egyik sportoló barátja részére. 

Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Az MMA azaz a mixed martial arts, vagy kevert harcművészetek olyan küzdősport, mely megengedi az ütést, rúgást és a földharcot egyaránt, állva és földön is.

A miniszterelnök természetesen teljesítette a kérést, ám előtte felpróbálta ő is a kesztyűt, mondván bokszkesztyűje már volt, MMA - kesztyűje azonban még nem. 

 

