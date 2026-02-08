Orbán Viktor most nem hagyott teret félrebeszélésnek

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében határozottan fogalmaz. A miniszterelnök szerint elfogadhatatlan, hogy Ukrajna követelésekkel lép fel annak érdekében, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiaforrásokról.

A magyar kormány határozottan elutasít minden olyan külső nyomást, amely veszélybe sodorná a rezsicsökkentést és az ország energiaellátását. Orbán Viktor világossá tette, hogy aki Magyarország leválasztását követeli az olcsó energiáról, az a magyar nemzeti érdekekkel szemben lép fel

(fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Orbán Viktor: Nem engedjük, hogy elvegyék a magyarok olcsó energiáját

Az ukránoknak meg kell érteniük, hogy föl kell adni azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy Magyarországot lehasítsák, leválasszák az olcsó orosz energiáról”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy ez a politika közvetlenül sérti a magyar emberek érdekeit, hiszen az olcsó energia a rezsicsökkentés és a gazdaság működőképességének egyik alapja.

A kormányfő világossá tette, hogy ebben a kérdésben nem lehet félrebeszélni.

Amíg Ukrajna ezt teszi, addig Ukrajna – most bocsánatot kérek – de azt mondom, hogy ellenség”

– jelentette ki a kormányfő. Mint mondta, aki Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarország energiaellátását veszélyeztesse, az nem egyszerűen vitapartner, hanem olyan valaki, aki az ország elemi érdekeivel szemben lép fel és ezért ellenség.

Orbán Viktor szerint Magyarország nem engedhet abból az álláspontból, hogy minden döntésnél a magyar családok, a magyar gazdaság és az ország szuverenitása az első.

Ukrajna elementáris érdekünket sérti azzal, hogy folyamatosan azt követeli, és Brüsszelt arra uszítja, hogy válassza le Magyarországot az orosz olcsó energiáról”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki ugyanakkor egyértelművé tette az üzenetével, hogy Magyarország nem fogja feladni az olcsó energia biztosítását, és nem engedi, hogy külső érdekek miatt a magyar emberekkel fizettessék meg mások politikai céljait.

Magyarország mindenek előtt!”

– emelte ki Orbán Viktor.