Orbán Viktor: A nagymama töltött káposztája verhetetlen! – videó

Kulisszatitkokat osztott meg gyermekkoráról a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán megjelent videójában épp a nagymamájához tart, akiről felidézte: minden gyermeket szeretett a családban, de nem kényeztette el az unokáit.

Orbán Viktor a nagymamájához tart, aki a legfinomabb töltött káposztát tudja csinálni (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Ugyanis amikor Orbán Viktor kisgyermekként nála nyaralt, szinte mindig „melózni” kellett. Ugyanis nagyszüleinek hatalmas kertje volt, ahonnan őstermelőként rendszeresen vitték piacra a termést.

A papa vitte a talicskát, de néha átvettem és toltam én is, mikor már nagyobb voltam. Hosszú út volt, messze volt egymástól a piac meg a ház. Őstermelőként ott árultak, és mindig kaptam ilyen színes, csavaros cukrot is

– emlékezett vissza a kormányfő.

Elárulta azt is, nagymamája a töltött káposztát tudta elkészíteni a legjobban. Azóta Orbán Viktor édesanyja és lányai is főznek minden évben és kialakult egyfajta verseny, amelynek neve: „kié hasonlít legjobban a mama káposztájához?” – Nehéz azért a mai lányoknak elsőnek lenni a káposztájában, hacsak nincs sparheltjük, amit minden nap begyújtanak – jegyezte meg.