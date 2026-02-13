Orbán Viktor: A nagymama töltött káposztája verhetetlen! – videó

Hírlevél
A miniszterelnök egy Facebook-videóban, vezetés közben osztott meg néhány kedves történetet a nagymamájáról. Orbán Viktor mesélt a gyermekként nála eltöltött időről és azt is elárulta, nagymamája a töltött káposztát tudja a legfinomabban elkészíteni.
Orbán Viktortöltöttkáposztanagyszülők

Kulisszatitkokat osztott meg gyermekkoráról a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán megjelent videójában épp a nagymamájához tart, akiről felidézte: minden gyermeket szeretett a családban, de nem kényeztette el az unokáit. 

Orbán Viktor a nagymamájához tart, aki szerinte a legfinomabb töltöttkáposztát tudja csinálni (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI)
Orbán Viktor a nagymamájához tart, aki a legfinomabb töltött káposztát tudja csinálni (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Ugyanis amikor Orbán Viktor kisgyermekként nála nyaralt, szinte mindig „melózni” kellett. Ugyanis nagyszüleinek hatalmas kertje volt, ahonnan őstermelőként rendszeresen vitték piacra a termést. 

A papa vitte a talicskát, de néha átvettem és toltam én is, mikor már nagyobb voltam. Hosszú út volt, messze volt egymástól a piac meg a ház. Őstermelőként ott árultak, és mindig kaptam ilyen színes, csavaros cukrot is 

– emlékezett vissza a kormányfő.

Elárulta azt is, nagymamája a töltött káposztát tudta elkészíteni a legjobban. Azóta Orbán Viktor édesanyja és lányai is főznek minden évben és kialakult egyfajta verseny, amelynek neve: „kié hasonlít legjobban a mama káposztájához?” – Nehéz azért a mai lányoknak elsőnek lenni a káposztájában, hacsak nincs sparheltjük, amit minden nap begyújtanak – jegyezte meg.

 

