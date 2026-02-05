Orbán Viktor nagyon komoly dologra figyelmeztet

Az EU vezetése és a Tisza Párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert kell nekik a pénz Ukrajna finanszírozására! – figyelmeztetett Orbán Viktor.

Jobb tisztán látni: Brüsszel és a Tisza Párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert kell nekik a pénz Ukrajna finanszírozására! – figyelmeztetett Orbán Viktor a videójában. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én.

(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos) A miniszterelnök hozzátette: A választás tétje egyszerű: Ukrajnába küldjük a magyarok pénzét vagy itthon tartjuk. Mi itthon fogjuk tartani. A Fidesz a biztos választás!

