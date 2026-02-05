Orbán Viktor nagyon komoly dologra figyelmeztet

Az EU vezetése és a Tisza Párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert kell nekik a pénz Ukrajna finanszírozására! – figyelmeztetett Orbán Viktor.
Jobb tisztán látni: Brüsszel és a Tisza Párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert kell nekik a pénz Ukrajna finanszírozására! – figyelmeztetett Orbán Viktor a videójában.
A miniszterelnök hozzátette:
A választás tétje egyszerű: Ukrajnába küldjük a magyarok pénzét vagy itthon tartjuk. Mi itthon fogjuk tartani. A Fidesz a biztos választás!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!