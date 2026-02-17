Orbán Viktor: Túl jól állunk – elképesztő fölénnyel vezet a Fidesz

Hírlevél
Rendkívüli

Fontos

miniszterelnök

Sümegen tartott összejövetelt Orbán Viktor és Navracsics Tibor, ahol a miniszterelnök arról beszélt, hogy bár a felmérések szerint nagy előnyben vannak, a győzelemhez minden szavazatra szükség lesz. Orbán Viktor a közösségi oldalán is jelezte: ha nemet akarnak mondani Brüsszel háborús terveire, április 12-én dönteni kell.
miniszterelnökfideszOrbán ViktorsümegNavracsics Tibor

Orbán Viktor miniszterelnök és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Sümegen jártak. A rendezvényen hatalmas taps fogadta a színpadra érkező politikusokat. Navracsics Tibor arról beszélt, hogy a választási győzelemhez most gyűjtik az energiát, mert áprilisban nagy szükség lesz a támogatók munkájára. Orbán Viktor hangsúlyozta: a találkozó nem klasszikus kampánygyűlés, hanem megbeszélés arról, hogyan lehet megnyerni a választást.

Orbán Viktor és Navracsics Tibor (Fotó: Szollár Zsófi)
Orbán Viktor és Navracsics Tibor (Fotó: Szollár Zsófi)

Orbán Viktor jó híreket hozott

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a közvélemény-kutatások nagy szórást mutatnak, ezért nem lehet biztosra venni az eredményt. Elmondta, hogy saját méréseik szerint

 januárban pártlistán kilencszázalékos előnyben voltak, Navracsics Tibor pedig körzetében 14 százalékos előnnyel vezet.

A miniszterelnök a rendezvény után közzétett bejegyzésében azt írta: Sümeg is velük van, de nem lehet hátradőlni, mert minden egyes szavazatra szükség lesz.

 

