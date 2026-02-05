Magyar Péter válogatott elszólásai – közkívánatra

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóban Magyar Péter és emberei válogatott elszólásait tekinthetjük meg. Ne dőljünk be Magyar Péter meséinek! A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek! Mutatjuk!

Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videóban Magyar Péter és emberei válogatott elszólásairól rántják le a leplet (Forrás: YouTube)

Ne dőljünk be Magyar Péter meséinek! Nézzük inkább a tényeket. Brüsszel kérésére a tiszások eltörölnék a rezsicsökkentést – hangzik el a videóban.

Tudjátok, hogy a rezsicsökkentés is egy humbug!”

– leplezte le saját magát a Tisza Párt vezére, hogy számukra valójában nem is fontos a rezsicsökkentés.

Mindenben támogatják Ukrajnát! – hangzik el a videóban.

Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? 58,18%-százalékban igen!”

– közölte Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a tiszások belsős szavazásának végeredményét.

Bevezetnék a sorkatonaságot! – hangzik el a videóban.

Mondjuk a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan. Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!

– jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter balkeze.

És aláírták a migrációs paktumot is. Ne dőljünk be Magyar Péter meséinek! A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek!

– hangsúlyozták a videó végén.

Mindezekkel szemben az Orbán-kormány továbbra is fenntartja a rezsicsökkentést, továbbra sem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását és a magyarok pénzét nem küldi a háborúba. Emellett a Fidesz-KDNP vezette kormány a sorkatonai kötelezettséget sem állítja vissza a Tisza Párttal ellentétben.