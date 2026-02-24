Orbán Viktor: Ne legyen egy testvérháborúból világháború!

Orbán Viktor figyelmeztetett, hogy milyen veszélyes az a helyzet, amiben jelenleg vagyunk.

Orbán Viktor: Minden héten meghal, a két oldal áldozatait összeadva 9000 ember Fotó: Facebook/Ferenc Viktória

A miniszterelnök jelezte, hogy a 4 éve kitört orosz-ukrán háború már eddig is több százezer áldozatot követelt, és az Európai Unió vezetése mindent elkövet, hogy még többen meghaljanak.

Nagyon észnél kell lenni. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az a helyzet ne jöjjön létre, hogy egy szláv testvérháborúból európai, aztán meg lehet, hogy világháború legyen”

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyaroknak az az érdeke, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen.

Ránk ne számítsatok, velünk ne kalkuláljatok, mi nem adunk pénzt, nem fogunk adni katonát sem”

– figyelmeztette a háborúpárti vezetőket a miniszterelnök.