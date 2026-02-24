Hírlevél
Orbán Viktor: Ne legyen egy testvérháborúból világháború!

Rendkívül kegyetlen, és rendkívül durva háború zajlik. Minden héten meghal, a két oldal áldozatait összeadva 9000 ember – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor figyelmeztetett, hogy milyen veszélyes az a helyzet, amiben jelenleg vagyunk.

Orbán Viktor: Minden a héten meghal, két oldal áldozatait összeadva 9000 ember
Fotó: Facebook/Ferenc Viktória

A miniszterelnök jelezte, hogy a 4 éve kitört orosz-ukrán háború már eddig is több százezer áldozatot követelt, és az Európai Unió vezetése mindent elkövet, hogy még többen meghaljanak.

Nagyon észnél kell lenni. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az a helyzet ne jöjjön létre, hogy egy szláv testvérháborúból európai, aztán meg lehet, hogy világháború legyen”

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyaroknak az az érdeke, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen.

Ránk ne számítsatok, velünk ne kalkuláljatok, mi nem adunk pénzt, nem fogunk adni katonát sem”

– figyelmeztette a háborúpárti vezetőket a miniszterelnök.

 

