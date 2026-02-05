Orbán Viktor: Nemzeti egység nélkül nem lehet kimaradni a háborúból

A Magyar Kormány közösségi oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország csak akkor tud kimaradni a háborúból, ha mögötte erős nemzeti egység és stabil kormányzás áll.

A háborúból való kimaradás feltételeiről és a külső nyomásgyakorlás veszélyeiről beszélt a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy csak stabil kormányzással és erős nemzeti egységgel lehet ellenállni azoknak az ajánlatoknak, amelyek végül háborús következményekhez vezetnének Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Nem szabad fölülni a Brüsszelből érkező csábító háborús ajánlatoknak

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a háborúból való kimaradás nem magától értetődő, ahhoz komoly belső erőre és egységre van szükség. Mint fogalmazott:

Nemzeti egység nélkül nem lehet kimaradni a háborúból.”

A kormányfő szerint a nemzeti egység nem azt jelenti, hogy mindenki mindenben egyetért.

A nemzeti egység nem azt jelenti, hogy százból száz ember egyetért, hanem azt, hogy van elegendő erőkoncentráció a kormányzatban és a kormányzatot támogató néprétegben is, amely fölülírja az ellentétes különvéleményeket”

– mondta. Hozzátette: ehhez nagy politikai és társadalmi erő szükséges.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ország nem tud kimaradni a háborúból instabil politikai környezetben.

Úgy nem lehet kimaradni a háborúból, hogy van egy-kétmandátumos parlamenti többség, vagy hogy hétfőn még van választás, kedden a kormány megbukik, a jövő héten megint”

– fogalmazott, példaként említve a környező országok gyakori kormányváltásait is.

A kormányfő szerint elengedhetetlen a stabil vezetés és a béke szándékában egyértelműen a kormány mögött álló társadalmi többség.

Stabil kormány, stabil vezetés és a béke szándékában a kormány mögött álló népi tömegek nélkül nem lehet kimaradni a háborúból”

– jelentette ki Orbán Viktor, aki arra is figyelmeztetett, hogy a külső nyomás nem nyílt fenyegetések formájában érkezik.

Brüsszel nem azzal jön ide, hogy beviszlek benneteket a háborúba, hanem azzal, hogy adok pénzt”

– mondta, hozzátéve, hogy ajánlatokat fognak tenni, amelyek csábítónak tűnhetnek.

A miniszterelnök szerint ezek a „trükkök” komoly veszélyt jelentenek.

Ha fölülünk ezeknek, és mint a légy rárepülünk a mézes bödönre, abból baj lesz”

– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint a választás tétje most is az, hogy Magyarország képes-e megőrizni önálló döntéseit, és ellenállni a háború felé sodró külső nyomásnak.