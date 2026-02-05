Orbán Viktor: Nemzeti egység nélkül nem lehet kimaradni a háborúból

A Magyar Kormány közösségi oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország csak akkor tud kimaradni a háborúból, ha mögötte erős nemzeti egység és stabil kormányzás áll.
Orbán Viktor: Nem szabad fölülni a Brüsszelből érkező csábító háborús ajánlatoknak
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a háborúból való kimaradás nem magától értetődő, ahhoz komoly belső erőre és egységre van szükség. Mint fogalmazott:
Nemzeti egység nélkül nem lehet kimaradni a háborúból.”
A kormányfő szerint a nemzeti egység nem azt jelenti, hogy mindenki mindenben egyetért.
A nemzeti egység nem azt jelenti, hogy százból száz ember egyetért, hanem azt, hogy van elegendő erőkoncentráció a kormányzatban és a kormányzatot támogató néprétegben is, amely fölülírja az ellentétes különvéleményeket”
– mondta. Hozzátette: ehhez nagy politikai és társadalmi erő szükséges.
Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ország nem tud kimaradni a háborúból instabil politikai környezetben.
Úgy nem lehet kimaradni a háborúból, hogy van egy-kétmandátumos parlamenti többség, vagy hogy hétfőn még van választás, kedden a kormány megbukik, a jövő héten megint”
– fogalmazott, példaként említve a környező országok gyakori kormányváltásait is.
A kormányfő szerint elengedhetetlen a stabil vezetés és a béke szándékában egyértelműen a kormány mögött álló társadalmi többség.
Stabil kormány, stabil vezetés és a béke szándékában a kormány mögött álló népi tömegek nélkül nem lehet kimaradni a háborúból”
– jelentette ki Orbán Viktor, aki arra is figyelmeztetett, hogy a külső nyomás nem nyílt fenyegetések formájában érkezik.
Brüsszel nem azzal jön ide, hogy beviszlek benneteket a háborúba, hanem azzal, hogy adok pénzt”
– mondta, hozzátéve, hogy ajánlatokat fognak tenni, amelyek csábítónak tűnhetnek.
A miniszterelnök szerint ezek a „trükkök” komoly veszélyt jelentenek.
Ha fölülünk ezeknek, és mint a légy rárepülünk a mézes bödönre, abból baj lesz”
– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint a választás tétje most is az, hogy Magyarország képes-e megőrizni önálló döntéseit, és ellenállni a háború felé sodró külső nyomásnak.