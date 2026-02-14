Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába

Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy. Az áprilisi választás lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. Ennek a kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében – mondta el Orbán Viktor évértékelő beszédében.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy Brüsszel eldöntötte, Ukrajna területén legyőzik az oroszokat. Ennek megfelelően – Magyarországon és Szlovákián kívül – mindenhol háborús készülődés folyik, tette hozzá, arra is rámutatva, hogy:

Kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat. Van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell tenniük háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írnak alá csapatok Ukrajnába küldéséről.”

Orbán Viktor: Ukrajna csak nyeli tovább a pénzt

Azonban nem csak így készülnek a háborúra, ugyanis eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelről döntöttek – közölte, azt is megjegyezve, Ukrajna csak nyeli tovább a pénzt, 800 milliárdot követelnek működésre és 700 milliárdot hadseregre.

Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!”

– szögezte le a miniszterelnök.