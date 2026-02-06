Orbán Viktor: Áprilisban vagy nemzeti kormányt, vagy brüsszeli helytartót választunk

Van egy összjáték Brüsszel és Ukrajna között – figyelmeztetett Orbán Viktor a videójában.
A miniszterelnök hozzátette, hogy
Brüsszel is, meg Kijev is szeretne egy olyan kormányt Magyarországon, amely befekszik Kijevnek is és befekszik Brüsszelnek is. Tehát olyan kormányt akarnak, amelyik nem áll ellen!
– hangsúlyozta Orbán Viktor. A magyar kormányfő a videóban bemutatta ahogy Manfred Weber, az Európai Néppárt vezére meglehetősen felizgult állapotban Magyar Pétert élteti, mint „Magyarország új miniszterelnökét”.
Orbán Viktor egy ukrán sztárvlogger szavait is idézi, aki arról beszél, hogy Volodimir Zelenszkij a brüsszeli barátnője, Ursula von der Leyen miatt érzi felhatalmazva magát arra, hogy beavatkozzon a magyar választásba.
A miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében kiemelte:
Mindezek miatt is a Fidesz a biztos választás!