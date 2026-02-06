Hírlevél
Orbán Viktor: Áprilisban vagy nemzeti kormányt, vagy brüsszeli helytartót választunk

A helyzet úgy áll, hogy az áprilisi országgyűlési választáson vagy nemzeti kormányt, vagy brüsszeli helytartót választunk. A Fidesz a biztos választás! – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök. Mutatjuk a videót!
Van egy összjáték Brüsszel és Ukrajna között – figyelmeztetett Orbán Viktor a videójában.

Orbán Viktor: Áprilisban vagy nemzeti kormányt, vagy brüsszeli helytartót választunk Magyar Péter személyében
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére és EP-képviselője (b) és brüsszeli főnöke, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezére (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A miniszterelnök hozzátette, hogy

Brüsszel is, meg Kijev is szeretne egy olyan kormányt Magyarországon, amely befekszik Kijevnek is és befekszik Brüsszelnek is. Tehát olyan kormányt akarnak, amelyik nem áll ellen!

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A magyar kormányfő a videóban bemutatta ahogy Manfred Weber, az Európai Néppárt vezére meglehetősen felizgult állapotban Magyar Pétert élteti, mint „Magyarország új miniszterelnökét”.

Orbán Viktor egy ukrán sztárvlogger szavait is idézi, aki arról beszél, hogy Volodimir Zelenszkij a brüsszeli barátnője, Ursula von der Leyen miatt érzi felhatalmazva magát arra, hogy beavatkozzon a magyar választásba.

A miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében kiemelte:

Mindezek miatt is a Fidesz a biztos választás! 

