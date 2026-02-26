Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Ezt látnia kell!

Politico: Az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

Orbán Viktor

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyílt levélben fordult Volodimir Zelenszkijhez a magyar miniszterelnök, miután az ukrán fél elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor szerint az intézkedés a magyar családok biztonságos energiaellátását veszélyezteti, ezért azonnali változást követel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktornyílt levélVálasztás 2026Volodimir Zelenszkijenergiaellátás

Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek címzett nyílt levelét, amelyben élesen bírálja Ukrajna lépéseit és Brüsszel szerepét. A kormányfő szerint az elmúlt négy év eseményei világosan megmutatták, hogy összehangolt politikai nyomás nehezedik Magyarországra.

Orbán Viktor
Orbán Viktor világos üzenetet küldött Zelenszkijnek
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor: Olajblokáddal nem lehet se térdre kényszeríteni, se háborúba belerángatni Magyarországot

A teljes nyílt levél

Nyílt levél Volodimir Zelenszkij elnöknek

Elnök úr!

„Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.

Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is.

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon.

Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják.

Ezért felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért.

Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!

Több tiszteletet Magyarországnak!” 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!