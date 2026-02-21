Orbán Viktor: Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében reagált arra, hogy az NVI hivatalos adatai szerint a Tisza Párt messze nem gyűjtött annyi ajánlást a kampány első napján, mint amennyit Magyar Péter állított napközben.

A miniszterelnök egy videós Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy a hivatalos adatok szerint jóval kevesebb ajánlást adott le a Tisza Párt, mint amennyit Magyar Péter korábban bejelentett. Orbán Viktor szerint a különbség újabb bizonyítéka annak, hogy „a digitális blöff előbb-utóbb kipukkan”. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: Tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem. 1:0 ide

A Tisza elnöke korábban azt mondta, hogy délig már több mint 250 ezer aláírást gyűjtöttek össze országosan. Ezzel szemben a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 16 óráig 13 806 ívet adtak le, egy íven legfeljebb 8 aláírás szerepelhet. Még a maximális számmal számolva is 110 448 ajánlás jöhetett össze, ami kevesebb mint fele a bejelentett 250 ezernek. A Fidesz–KDNP ezzel szemben 24 523 ívet adott le a nap végéig, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent – közel 85 ezerrel többet, mint a Tisza esetében.

A bejegyzésében Orbán Viktor a Tisza Párt elnöknek lelepleződött hazugságával kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy ő nem elsősorban az ellenfél hibáira figyel.

Igen, de én nem innen nézem. Fantasztikus nap ez a mai, óriási. Az első igazi választási megmérettetés, hiszen ma lehetett megkezdeni az aláírások gyűjtését”

- mondta akormányfő, aki egyúttal megköszönte a fideszes aktivisták munkáját is:

Gratulálok a mieinknek, fantasztikus munkát végeztek. 190 ezer környékén gyűjtöttünk be aláírásokat. Néhány óra alatt, 1-1,5-2 óra, fantasztikus. Ez nagyon kemény munka, úgyhogy minden fideszesnek küldöm a jókívánságaimat.”

Orbán Viktor szerint az, hogy a Tisza számai nem stimmelnek, nem meglepő.

Az, hogy a Tisza meg lebukik, az természetes, mert hát mindig hazudnak, ez egészen egy digitális blöff, ami előbb-utóbb kipukkan, és a valós számok felszínre kerülnek, most is ez történt”

- mondta a miniszterelnök hozzátéve, hogy a kampány során szerinte ez a dinamika folytatódik majd.

Én nem vagyok meglepve, a választásokig ezzel kell majd együtt élnünk. Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk”

- mondta Orbán Viktor.