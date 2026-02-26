Orbán Viktor: Olajblokáddal nem lehet se térdre kényszeríteni, se háborúba belerángatni Magyarországot

Orbán Viktor a Megafon Klub vendégeként szerda este átfogó értékelést adott a kampányhelyzetről, az ukrán olajblokádról és az európai háborús folyamatokról.
Orbán Viktor szerint a választást csak melóval lehet megnyerni
A miniszterelnöki beszéd főbb témái a következők voltak:
- Az ukrán olajblokád mögött tudatos politikai döntés áll, nincs műszaki akadály.
- A választásokig olajblokáddal sem lehet térdre kényszeríteni a magyar gazdaságot.
- Fokozott védelmi intézkedéseket rendeltek el a kritikus infrastruktúráknál.
- Az olcsó orosz olaj kiesése 1000 forintos benzinárat és munkahelyvesztést okozhatna.
- Európából katonai egységeket akarnak küldeni Ukrajnába.
- Ukrajna EU-tagsága automatikus háborús kockázatot jelentene Magyarországnak.
- A választás tétje Magyarország biztonsága.
- A Fidesz jelenleg 65 körzetben vezetne, de csak munkával lehet győzni.
Olajblokád: politikai nyomásgyakorlás
Orbán Viktor szerint számítani lehetett a kampány „piszkosodására”, de az, hogy Ukrajna Brüsszel támogatásával az olcsó orosz olajtól próbálja levágni Magyarországot, új minőséget jelent.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
A kormány jelentős stratégiai tartalékot halmozott fel, ezért a választásokig olajblokáddal sem lehet térdre kényszeríteni a magyar gazdaságot”.
A kormány elrendelte a kritikus infrastruktúrák – köztük Paks – fokozott védelmét, és a horvát irányból érkező vezetéken keresztül jelenleg is érkezik kőolaj. A stratégiai készleteket folyamatosan újratöltik.
A kormányfő szerint a Barátság-vezeték újraindításának nincs fizikai akadálya, az ukrán fél tisztán politikai nyomásgyakorlást alkalmaz. Ugyanakkor jelezte:
Magyarország rendelkezik eszközökkel a válaszlépésekhez."
De a határon túli magyar közösségek miatt felelősen kell eljárni – például az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export ügyében.
Ha végleg megszűnne az olcsó orosz olaj, az Orbán Viktor szerint azonnali áremelkedést és ipari munkahelyek megszűnését hozná.
Mi megvédtük a munkahelyeket az elmúlt években, de ez csak azért volt lehetséges, mert tudtuk tartani az olcsó energiaárakat”
- fogalmazott a kormányfő.
Háborús veszély: közelebb, mint gondolnánk
A beszéd másik központi eleme a háborús helyzet volt. Orbán Viktor arról beszélt, hogy Európából katonai egységeket akarnak küldeni Ukrajnába, és ez nincs olyan messze, mint sokan gondolják.
Szerinte ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, miközben háborúban áll, az az uniós alapszerződések alapján automatikus katonai kötelezettséget jelentene. Úgy fogalmazott:
A tét Magyarország biztonsága”.
A miniszterelnök szerint az ukrán hadsereg „komoly veszélyt” jelent, ezért elengedhetetlen egy átfogó orosz–európai biztonsági megállapodás, amely Ukrajnára is kiterjed. Elmondta még azt is, hogy úgy látja:
A következő évek nehezek lesznek, és akár három-négy év is eltelhet, mire a helyzet stabilizálódik.
Fellépés a háború ellen: gazdasági és családi biztonság
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak intézkedései – a 11 százalékos minimálbér-emeléstől az édesanyák szja-mentességéig – mind a háborús helyzetre adott válaszok. Ezek célja a magyar családok biztonságának megerősítése és egyúttal bejelentette:
A kormány egyszeri 150 ezer forintos juttatást biztosít a pedagógusoknak.
Hangsúlyozta, hogy az elmúlt ciklus vállalásait teljesítették, és a háborús időszakban minden más intézkedés – a minimálbér-emeléstől az édesanyák szja-mentességéig – a magyarok biztonságát szolgálja.
„Csak két rendszer van: magyar és brüsszeli”
A választás tétjéről szólva a miniszterelnök úgy fogalmazott: nem egyszerű kormányváltásról van szó.
Csak két rendszer van: a magyar és a brüsszeli.”
Szerinte a magyar modell a nemzeti identitásra, a családra és a munkaalapú társadalomra épül, míg a brüsszeli rendszerben ezek háttérbe szorulnának.
A belpolitikai dimenzióról szólva pedig azt mondta, hogy a Fidesz az olyan civilizációs kérdésekben, mint a migráció, a munkaalapú társadalom, és a családpolitika többségi álláspontot képvisel. Orbán Viktor elmondta, hogy úgy számol, ha most lennének a választások, 65 körzetet biztosan megnyernének, és további tízért komoly eséllyel harcolnának, ami azt mutatja, hogy:
Ezt a választást csak melóval lehet megnyerni”.
A biztonság fontosabb, mint a változás
A miniszterelnök három dimenzióban beszélt a választásról: civilizációs kérdések, a jelen konkrét intézkedései, valamint a jövő biztonsága.
A változás önmagában nem érték. Most olyan helyzetben vagyunk, amikor meggyőződésem, hogy a változás veszélyes, a biztonság jó”
- mondta Orbán Viktor, akinek az összegzése szerint a mostani választás nem pusztán a következő négy évről szól, hanem arról, hogy Magyarország megőrzi-e gazdasági stabilitását, nemzeti identitását és mozgásterét a háborús Európában.