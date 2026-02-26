Orbán Viktor: Olajblokáddal nem lehet se térdre kényszeríteni, se háborúba belerángatni Magyarországot

Orbán Viktor a Megafon Klub vendégeként szerda este átfogó értékelést adott a kampányhelyzetről, az ukrán olajblokádról és az európai háborús folyamatokról.

Olajblokád, háborús nyomás és sorsdöntő választás – ezek köré építette beszédét a miniszterelnök a szerda esti Megafon Klubban. Orbán Viktor kemény üzeneteket küldött Brüsszelnek és Kijevnek is, hangsúlyozva, hogy a választásokig sem gazdasági zsarolással, sem katonai nyomással nem lehet megtörni Magyarországot. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor szerint a választást csak melóval lehet megnyerni

A miniszterelnöki beszéd főbb témái a következők voltak:

Az ukrán olajblokád mögött tudatos politikai döntés áll, nincs műszaki akadály.

A választásokig olajblokáddal sem lehet térdre kényszeríteni a magyar gazdaságot.

Fokozott védelmi intézkedéseket rendeltek el a kritikus infrastruktúráknál.

Az olcsó orosz olaj kiesése 1000 forintos benzinárat és munkahelyvesztést okozhatna.

Európából katonai egységeket akarnak küldeni Ukrajnába.

Ukrajna EU-tagsága automatikus háborús kockázatot jelentene Magyarországnak.

A választás tétje Magyarország biztonsága.

A Fidesz jelenleg 65 körzetben vezetne, de csak munkával lehet győzni.

Olajblokád: politikai nyomásgyakorlás

Orbán Viktor szerint számítani lehetett a kampány „piszkosodására”, de az, hogy Ukrajna Brüsszel támogatásával az olcsó orosz olajtól próbálja levágni Magyarországot, új minőséget jelent.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

A kormány jelentős stratégiai tartalékot halmozott fel, ezért a választásokig olajblokáddal sem lehet térdre kényszeríteni a magyar gazdaságot”.

A kormány elrendelte a kritikus infrastruktúrák – köztük Paks – fokozott védelmét, és a horvát irányból érkező vezetéken keresztül jelenleg is érkezik kőolaj. A stratégiai készleteket folyamatosan újratöltik.

A kormányfő szerint a Barátság-vezeték újraindításának nincs fizikai akadálya, az ukrán fél tisztán politikai nyomásgyakorlást alkalmaz. Ugyanakkor jelezte:

Magyarország rendelkezik eszközökkel a válaszlépésekhez."

De a határon túli magyar közösségek miatt felelősen kell eljárni – például az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export ügyében.

Ha végleg megszűnne az olcsó orosz olaj, az Orbán Viktor szerint azonnali áremelkedést és ipari munkahelyek megszűnését hozná.

Mi megvédtük a munkahelyeket az elmúlt években, de ez csak azért volt lehetséges, mert tudtuk tartani az olcsó energiaárakat”

- fogalmazott a kormányfő.