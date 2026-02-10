Orbán Viktor: Az olcsó orosz energia elvágása családok százezreit sodorná bajba

Deák Dániel a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnöknek azt a kijelentését emelte ki, miszerint nem igaz az az állítás, hogy az orosz energiahordozókról való leválás fenntartható módon megvalósítható lenne Magyarország számára. A kormányfő világossá tette, hogy az ilyen lépések közvetlenül és drasztikusan növelnék a magyar családok rezsiterheit.

Határozott figyelmeztetést fogalmazott meg a miniszterelnök az energiaárak jövőjéről abban a videóban, amelyre Deák Dániel hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint Magyarország számára beláthatatlan következményekkel járna, ha Brüsszel nyomására megszűnne a hozzáférés az olcsó orosz olajhoz és földgázhoz. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor szerint az olcsó orosz energiahordozók hiánya tönkretenné Magyarországot

Orbán Viktor felidézte, hogy korábban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások eredményeként Magyarország kivételt kapott bizonyos energiaszankciók alól, így kimaradhatott az olaj- és gázleválasztásból. Ugyanakkor hangsúlyozta: ha a következő időszakban Európai Unió döntéseivel szemben nem sikerül megnyerni ezt a csatát, annak súlyos ára lesz.

A miniszterelnök konkrét számokkal érzékeltette a tétet:

Jelenleg egy magyar család éves rezsiköltsége körülbelül 250 ezer forint, ám az orosz energiahordozók kiesése esetén ez 800–900 ezer, akár 1 millió forintra is emelkedhetne. Ez gyakorlatilag olyan lenne, mintha minden magyar családtól elvennének egy teljes havi jövedelmet.”

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a magas energiaárak hatásai már most láthatók több európai országban. Példaként Csehország, Lengyelország és Szlovákia helyzetét említette, ahol a lakossági energiaárak a magyarnál jóval magasabb szinten mozognak. Orbán Viktor szerint egy ilyen, magasabb árszint „megölne bennünket”, mert súlyosan visszavetné a gazdaságot és a családok biztonságát.

Deák Dániel a videóhoz fűzött kommentárjában egyértelművé tette álláspontját.

Pontosan, ezt nem szabad hagyni!”

- írta arra utalva, hogy a következő időszak egyik kulcskérdése az lesz, képes-e Magyarország megvédeni rezsicsökkentési politikáját és energiaellátásának stabilitását Brüsszellel szemben.