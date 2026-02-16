Orbán Viktor: Old Spice-kormány, bizonyíték, nem ígéret

Orbán Viktor a szombati évértékelőn arról beszélt, hogy a kormány több olyan intézkedést is bevezetett, amelyet korábban nem vállalt. A miniszterelnök szerint ezek közé tartozik a fix 3 százalékos otthonteremtési program, amelynek célja, hogy a fiatalok könnyebben juthassanak saját ingatlanhoz.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Facebook

A kormányfő a nyugdíjasokat érintő döntéseket is kiemelte. Mint mondta, bevezették a 14. havi nyugdíjat, amelynek első részlete már megérkezett a jogosultakhoz a 13. havi nyugdíjjal együtt.

Orbán Viktor beszédében a bérek alakulására is kitért. Úgy fogalmazott, hogy 11 százalékkal emelték a minimálbért, és hozzátette: „ki is merné vállalni, hogy 1 százalék alatti gazdasági növekedés mellett ilyet tegyen”.