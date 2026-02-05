Orbán Viktort megkérdezték, mit olvas reggelente – meglepő volt a válasz

Mindenkit meglepett a válasz: Orbán Viktor elmondta, hogy reggeli rutinja részeként Orbán Balázs utasításait olvassa.

Orbán Balázs és Orbán Viktor (Forrás: orbanbalazsandras.hu)

Orbán Viktor félretette a szépirodalmat

Mint kiderült, a miniszterelnök politikai igazgatója minden nap aktuális instrukciókkal látja el őt, megjelölve a nap legfontosabb témáit, kulcskérdéseit. Megtudtuk azt is, hogy ezek a szövegek egyben motivációs üzenetek is, így nem csoda, hogy a miniszterelnök így indítja a napjait, különösen ebben az időszakban. Orbán Balázs erre reagálva azt válaszolta: