Orbán Viktor: Óriási nyomás van rajtunk

„Óriási nyomás van rajtunk, meg minden más országon is, hogy változtassuk meg ezt a szabályt” – fogalmazott a Navracsics Tibor által posztolt felvételen Orbán Viktor, aki szerint az Európai Unióban egyre erősebb törekvés, hogy a külpolitikai és katonai kérdésekben ne egyhangú döntés, hanem többségi szavazás döntsön.

Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök arról beszélt: a vita lényege, hogy a háborút érintő ügyekben a jövőben elegendő lenne a többségi támogatás, ami szerinte azt eredményezheti, hogy egy-egy tagállam akarata ellenére is kötelező döntések születnek. Orbán Viktor úgy látja,

ha megszűnne a vétójog, Magyarország elveszítené azt az eszközt, amellyel garantálni tudja, hogy kimaradjon egy fegyveres konfliktusból.

A kormányfő történelmi példákat is említett. Mint mondta, Magyarország az első és a második világháborúba is olyan helyzetben sodródott bele, amelyet nem maga választott, ezért szerinte különösen fontos, hogy a jelenlegi szabályozás biztosítsa a nemzeti döntési jogkört.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a külpolitikai és katonai kérdésekben – valamint néhány más, az uniós alapszerződésben rögzített területen – nem lehet engedni a nemzeti hatáskörökből. Álláspontja szerint ezekben az ügyekben nem szabad hátrálni, mert a szuverenitás megőrzése alapvető nemzeti érdek.