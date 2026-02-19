Hírlevél
Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Óriási nyomás van rajtunk

„Óriási nyomás van rajtunk, meg minden más országon is, hogy változtassuk meg ezt a szabályt” – mondta Orbán Viktor a Navracsics Tibor által közzétett felvételen, arra utalva, hogy az Európai Unióban a külpolitikai és katonai kérdésekben az egyhangú döntéshozatal helyett többségi szavazást vezetnének be. A miniszterelnök szerint a vétójog feladása azt eredményezné, hogy Magyarország akarata ellenére is belesodródhatna egy fegyveres konfliktusba.
Orbán ViktorVálasztás 2026brüsszeli

„Óriási nyomás van rajtunk, meg minden más országon is, hogy változtassuk meg ezt a szabályt” – fogalmazott a Navracsics Tibor által posztolt felvételen Orbán Viktor, aki szerint az Európai Unióban egyre erősebb törekvés, hogy a külpolitikai és katonai kérdésekben ne egyhangú döntés, hanem többségi szavazás döntsön. 

Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök arról beszélt: a vita lényege, hogy a háborút érintő ügyekben a jövőben elegendő lenne a többségi támogatás, ami szerinte azt eredményezheti, hogy egy-egy tagállam akarata ellenére is kötelező döntések születnek. Orbán Viktor úgy látja, 

ha megszűnne a vétójog, Magyarország elveszítené azt az eszközt, amellyel garantálni tudja, hogy kimaradjon egy fegyveres konfliktusból.

A kormányfő történelmi példákat is említett. Mint mondta, Magyarország az első és a második világháborúba is olyan helyzetben sodródott bele, amelyet nem maga választott, ezért szerinte különösen fontos, hogy a jelenlegi szabályozás biztosítsa a nemzeti döntési jogkört.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a külpolitikai és katonai kérdésekben – valamint néhány más, az uniós alapszerződésben rögzített területen – nem lehet engedni a nemzeti hatáskörökből. Álláspontja szerint ezekben az ügyekben nem szabad hátrálni, mert a szuverenitás megőrzése alapvető nemzeti érdek.

 

