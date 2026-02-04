Ezeken a településeken járt legutóbb Orbán Viktor – videó

A miniszterelnök az országjárásának legutóbbi állomásán, Komáromban és Oroszlányban találkozott a választókkal. Orbán Viktor közösségi oldalán osztott meg pillanatképeket a vidéki fórumokról.
Orbán Viktor bejegyzésében arról számolt be, hogy az országjárás első állomásain személyesen beszélgetett a helyiekkel, és közvetlen visszajelzéseket kapott a mindennapi kérdésekről. A kormányfő szerint a személyes találkozások most is kulcsszerepet játszanak a kampányban.
Vidéken indul a kampány
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Fidesz továbbra is a stabilitást és a kiszámíthatóságot képviseli.
Mindenki tudja: a Fidesz a biztos választás”
– írta a bejegyzésben, hozzátéve, hogy az országjárás a következő napokban további városokban és településeken folytatódik.
