Ezeken a településeken járt legutóbb Orbán Viktor – videó

A miniszterelnök az országjárásának legutóbbi állomásán, Komáromban és Oroszlányban találkozott a választókkal. Orbán Viktor közösségi oldalán osztott meg pillanatképeket a vidéki fórumokról.
kampányOrbán ViktorKomáromországjárás

Orbán Viktor bejegyzésében arról számolt be, hogy az országjárás első állomásain személyesen beszélgetett a helyiekkel, és közvetlen visszajelzéseket kapott a mindennapi kérdésekről. A kormányfő szerint a személyes találkozások most is kulcsszerepet játszanak a kampányban.

Orbán Viktor Oroszlányt és Komáromot látogatta meg országjárása során (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor szerint most dől el az ország sorsa

Vidéken indul a kampány

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Fidesz továbbra is a stabilitást és a kiszámíthatóságot képviseli. 

Mindenki tudja: a Fidesz a biztos választás”

 – írta a bejegyzésben, hozzátéve, hogy az országjárás a következő napokban további városokban és településeken folytatódik.

