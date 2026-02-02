Orbán Viktor bejelentkezett az országjárás első állomásáról

A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy országjárásra indul. Orbán Viktor hétfőn már jelentkezett is az első állomásról.
Orbán Viktor pénteken jelentette be az országjárás indulását Facebook-oldalán. A miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel és sajtóreferensével, Gáspár Evelinnel egyeztetett a kezdeményezés részleteiről.
Orbán Viktor fogadóórát adott
Kockás abroszos fogadóóra Mórahalmon. Itt mindenki tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!”
– írta a miniszterelnök.
