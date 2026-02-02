Orbán Viktor bejelentkezett az országjárás első állomásáról

A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy országjárásra indul. Orbán Viktor hétfőn már jelentkezett is az első állomásról.

Vágólapra másolva!

Orbán Viktor pénteken jelentette be az országjárás indulását Facebook-oldalán. A miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel és sajtóreferensével, Gáspár Evelinnel egyeztetett a kezdeményezés részleteiről. A miniszterelnök egyeztetett csapatával az országjárásról (Forrás: Facebook/Orbán Viktor) Orbán Viktor fogadóórát adott Kockás abroszos fogadóóra Mórahalmon. Itt mindenki tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!”

– írta a miniszterelnök.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!