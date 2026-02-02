Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Korona nélküli bohóc” – darabokra tépték Zelenszkijt

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

orbán viktor

Orbán Viktor bejelentkezett az országjárás első állomásáról

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy országjárásra indul. Orbán Viktor hétfőn már jelentkezett is az első állomásról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorfideszszijjártó pétergáspár evelinminiszterelnökországjárásMórahalom

Orbán Viktor pénteken jelentette be az országjárás indulását Facebook-oldalán. A miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel és sajtóreferensével, Gáspár Evelinnel egyeztetett a kezdeményezés részleteiről.

A miniszterelnök egyeztetett csapatával az országjárásról (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
A miniszterelnök egyeztetett csapatával az országjárásról (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor fogadóórát adott

Kockás abroszos fogadóóra Mórahalmon. Itt mindenki tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!”
 

– írta a miniszterelnök.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!