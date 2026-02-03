Orbán Viktor kiemelte az országjárás legfőbb eseményeit – videó

A miniszterelnök nem tétlenkedik – az országjárás töretlenül zajlik.
Erről tanúskodik Orbán Viktor kedd reggeli Facebook-videója is, melyben az országjárás eddigi kulcsmozzanatait emelte ki. A miniszterelnök január végén jelentette be, hogy országjárásra indul, és néhány nappal később már Lázár János közlekedési miniszterrel jelentkezett is az első állomásról, Mórahalomról, majd ezt szorosan követte Mártély. A beszámolók szerint mindkét helyszínen kiemelkedően magas létszámban jelentek meg az érdeklődők.
Orbán Viktor sűrű napok elé néz
A miniszterelnök a videóban úgy fogalmazott:
Ez olyan, mint a Forma-1-ben. A gumikat kicsit be kell járatni”
– utalva arra, hogy a neheze még csak ezután jön.
