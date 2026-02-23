Nem fizetünk Ukrajnának, és nemet mondunk a háborúra! – Orbán Viktor a Parlamentből üzent Brüsszelnek

Ma 13 órától kezdődött az országgyűlés tavaszi ülésszaka, ezzel utoljára ülésezik a 2022-ben megválasztott parlament. Jellemző, hogy a választások előtt már csak rövid ideig tanácskoznak a honatyák. A parlament hivatalos honlapján megjelent dokumentum szerint az Országgyűlés tavaszi ülésszaka háromnapos lesz (keddtől csütörtökig), majd március 9–11. között tartják az ülésszak második üléshetét.
A tavaszi parlamenti ülésszak kezdetén Orbán Viktor napirend előtti felszólalásban ismertette a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket, valamint kitért az aktuális politikai kérdésekre is.
A kormányfő felszólalásában felidézte, a két ülésszak között rendkívüli időjárás tört Magyarországra. A szükséges munkák koordinálásához operatív törzs alakult. Akit kellett kimentettek, a rászorulókan segítettek.
A védekezés költségei meghaladták a 10 milliárd fordintot.
Orbán Viktor felidézte, a kormány úgy döntött, hogy a rendkívüli hideg miatt a januári gázszámlák 30 százalékát átvállalja. Az ehhez szükséges pénzt az energiakereskedőktől, és termelőktől biztosítják. Január elsejétől 50 százalékkal megemelték a családi adókedvezményt. Az édesanyák mentesülnek a jövedelemadó megfizetése alól. A következő három évben kortól függetlenül minden kétgyermekes édesanya SZJA-mentes lesz. Hozzátette: ez az intézkedés példátlan, ilyen csak Magyarországon van. Mint mondta, a kormány döntött a 13. és 14 havi nyugdíj kifizetéséről is. Emellett 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjat.
A brüsszeli nyomás ellenére a rezsivédelmet továbbra is fenntartják, ezért Magyarországon a legalacsonyabb a rezsi.
Orbán Viktor felidézte, szeptember elseje után elindították a fix 3 százalékos hitelt. Február közepéig 25 ezer szerződést kötöttek meg a magyarok. Azt mondta, a cél, hogy a bruttó átlagkereset elérje az egymillió forintot. A miniszterelnök kifejtette, jelentős béremelési programot hajtottak végre. A kormány elindította az 5+1pontból álló vendéglátói akciótervet. Idén év elején döntés született az inflációt letörő árréstop meghosszabbításáról. A kamatmentes munkáshitelt igénylők száma januárban átlépte a 40 ezres határt. A kormány döntött egy napelempályázat indításáról is, a programba több, mint 100 ezren jelentkeztek.
Ukrajna nyíltan fenyegeti Magyarországot, de a kormány nem enged semmilyen zsarolásnak
Orbán Viktor tájékoztatott: az ukránok január 27-e óta blokkolja olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. A kormány megvizsgálta a helyzetet, és megállapította, hogy a szállítások újraindításának nincs technikai akadálya. Egyre világosabb a kományfő szerint, hogy politikai zsarolásról van szó. A kormányfő elmondta,
a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak.
Mint fogalmazott, a kormány kizárólag a magyar emberek érdekei szerint cselekszik. Ragaszkodni fogunk a jogainkhoz, az ukránok ugyanis társulási megállapodást kötöttek az unióval. Ukrajna eszerint vállalta, hogy a rajta keresztül haladó energiatranzit sérthetetlen. Ezt ukrajna köteles biztosítani.
A magyar kormány a jelenlegi helyzetet nem fogadja el.
Az EU-nak kötelessége lenne, hogy egy harmadik féltől érdeksérelmet elviselő tagállam segítségére siessen. De nem teszi. A tagállam Magyarország helyett az unión kívüli Ukrajna oldalára állt Brüsszel.
Ukrajna nyíltan beavatkozik a magyar választásokba
A kormányfő tájékoztatott: mindez 50 nappal a választások előtt történik, így ezt nyílt beavatkozásként lehet értelmezni. Orbán Viktor emlékeztetett: Magyarországon ebben az ügyben a magyar emberek fognak dönteni. A kormány elhárította az ukránok által előidézett vészhelyzetet. A Shell jól keresne ezen a helyzeten, de a magyarok megszenvednék. Mint fogalmazott, ha valaki azt állítja, hogy
a rezsicsökkentés fenntartható orosz energiahordozók nélkül, az vagy szamár, vagy hazudik.
A kormány megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró folyósítását. Magyarország emellett megvétózza a 20. háborús szankciót is. Amíg az ukránok nem engedik át az olajat, addig Magyarország minden Ukrajnát támogató döntést meg fog akadályozni Orbán Viktor tájékoztatása szerint.
Téves Brüsszel stratégiája
A kormányfő elmondta, Brüsszel nyíltan a háborút támogatja. Azt hangoztatják, hogy a háború megnyerhető, és elérhető az előnyös béke. A kormányfő szerint ez a felfogás téves. Ők azzal számolnak, hogy Oroszország évekig képes lesz működtetni a hadigépezetét. Európa előbb fog kifogyni erőforrásaiból, mint Oroszország. Hozzátette: arra sincs válasz, hogy hogyan győzhető le egy aromhatalom. A kormány álláspontja szerint
Magyarországnak ki kell maradnia az unió eladósodásából, mert ez a stratégia oda fog vezetni.
Orbán Viktor szerint amit Brüsszel csinál, az óriási felelőtlenség. Tájékoztatott: megszülettel az első írott megállapodások Frakciaország és a britek között, hogy készek katonákat állomásoztatni Ukrajnában. A németek pedig jelezték, hogy készek csatlakozni. A kormányfő álláspontja szerint Magyarország ezen csak veszíthet.
Orbán Viktor kiemelte: nem fizetünk Ukrajnának, és nemet mondunk a háborúra.