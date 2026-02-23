Nem fizetünk Ukrajnának, és nemet mondunk a háborúra! – Orbán Viktor a Parlamentből üzent Brüsszelnek

Ma 13 órától kezdődött az országgyűlés tavaszi ülésszaka, ezzel utoljára ülésezik a 2022-ben megválasztott parlament. Jellemző, hogy a választások előtt már csak rövid ideig tanácskoznak a honatyák. A parlament hivatalos honlapján megjelent dokumentum szerint az Országgyűlés tavaszi ülésszaka háromnapos lesz (keddtől csütörtökig), majd március 9–11. között tartják az ülésszak második üléshetét.

Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásával megkezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka (Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt)

A tavaszi parlamenti ülésszak kezdetén Orbán Viktor napirend előtti felszólalásban ismertette a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket, valamint kitért az aktuális politikai kérdésekre is.

A kormányfő felszólalásában felidézte, a két ülésszak között rendkívüli időjárás tört Magyarországra. A szükséges munkák koordinálásához operatív törzs alakult. Akit kellett kimentettek, a rászorulókan segítettek.

A védekezés költségei meghaladták a 10 milliárd fordintot.

Orbán Viktor felidézte, a kormány úgy döntött, hogy a rendkívüli hideg miatt a januári gázszámlák 30 százalékát átvállalja. Az ehhez szükséges pénzt az energiakereskedőktől, és termelőktől biztosítják. Január elsejétől 50 százalékkal megemelték a családi adókedvezményt. Az édesanyák mentesülnek a jövedelemadó megfizetése alól. A következő három évben kortól függetlenül minden kétgyermekes édesanya SZJA-mentes lesz. Hozzátette: ez az intézkedés példátlan, ilyen csak Magyarországon van. Mint mondta, a kormány döntött a 13. és 14 havi nyugdíj kifizetéséről is. Emellett 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjat.

A brüsszeli nyomás ellenére a rezsivédelmet továbbra is fenntartják, ezért Magyarországon a legalacsonyabb a rezsi.

Orbán Viktor felidézte, szeptember elseje után elindították a fix 3 százalékos hitelt. Február közepéig 25 ezer szerződést kötöttek meg a magyarok. Azt mondta, a cél, hogy a bruttó átlagkereset elérje az egymillió forintot. A miniszterelnök kifejtette, jelentős béremelési programot hajtottak végre. A kormány elindította az 5+1pontból álló vendéglátói akciótervet. Idén év elején döntés született az inflációt letörő árréstop meghosszabbításáról. A kamatmentes munkáshitelt igénylők száma januárban átlépte a 40 ezres határt. A kormány döntött egy napelempályázat indításáról is, a programba több, mint 100 ezren jelentkeztek.