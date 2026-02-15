Hírlevél
Orbán Viktor különleges képet osztott meg – mutatjuk!

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ezúttal Pátyra látogatott Orbán Viktor, ahol nem akármilyen esemény részese lehetett.
orbán viktorpátypátyon

Pléh csárda, Kantár fogadó – két hely azok közül, ahol egyszer csak, mintegy váratlanul felbukkant Orbán Viktor. Ezúttal Pátyra érkezett.

Orbán Viktor
Orbán Viktor ezúttal Pátyon járt
Forrás: Orbán Viktor Facebook oldala

A kép alapján nem ismeretlenek előtte a részfolyamatok. Amíg a Tisza elnöke feltűnően tiszta és nem is teljesen a terephez igazodó öltözetben ragadott zsákot az árvízi védekezéskor, addig a kormányfőn az látható, hogy többféle helyzetben helyt állt már.

 

