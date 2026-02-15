Orbán Viktor különleges képet osztott meg – mutatjuk!

Pléh csárda, Kantár fogadó – két hely azok közül, ahol egyszer csak, mintegy váratlanul felbukkant Orbán Viktor. Ezúttal Pátyra érkezett.

Orbán Viktor ezúttal Pátyon járt

Forrás: Orbán Viktor Facebook oldala

A kép alapján nem ismeretlenek előtte a részfolyamatok. Amíg a Tisza elnöke feltűnően tiszta és nem is teljesen a terephez igazodó öltözetben ragadott zsákot az árvízi védekezéskor, addig a kormányfőn az látható, hogy többféle helyzetben helyt állt már.