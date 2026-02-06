Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor pénteki rádióinterjúja – kövesse nálunk élőben!

Frissült:
26 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

0 perce
A nyugdíj nem ajándék, hanem elismerés
2 perce
Háborús helyzetben is javulnak az életkörülmények
4 perce
A magyar gazdaság stabil, kiszámítható
6 perce
A jó nemzetközi kapcsolatoknak gazdasági haszna is van
8 perce
Donald Trump Orbán Viktort támogatja
13 perce
Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt
31 perce
Orbán Viktor: Többen vagyunk
32 perce
Orbán Viktor kimondta a lényeget a Tiszáról!
A miniszterelnök hagyományosan pénteken reggel ad interjút a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! műsorának. Orbán Viktor a legfontosabb hazai és nemzetközi politikai témákban fejti ki véleményét. Cikkünk frissül.
orbán viktorrádióinterjúKossuth Rádió Jó reggelt Magyarország
Cikkünk folyamatosan frissül

Jobb tisztán látni: Brüsszel és a Tisza párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert kell nekik a pénz Ukrajna finanszírozására – írta Orbán Viktor csütörtökön Facebook videó-bejegyzéséhez.

Budapest, 2026. január 16.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor pénteki rádióinterjúja
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A választás tétje egyszerű: Ukrajnába küldjük a magyarok pénzét vagy itthon tartjuk. Mi itthon fogjuk tartani. A Fidesz a biztos választás!”

szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Magyarország erőforrásait el akarják vinni Brüsszelbe

Cikkünk frissül...

 

 

07:45
2026. február 06.
A nyugdíj nem ajándék, hanem elismerés

A nyugdíj az nem ajándék vagy kegy, hanem annak az elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek aktívak voltak, és ők vitték a hátuk alá az országot. És nekik jár az, hogy biztonságban érezhessék magukat idős korukra

– emelte ki Orbán Viktor

07:44
2026. február 06.
Háborús helyzetben is javulnak az életkörülmények

A magyar gazdaság képes arra, hogy miközben a háború blokkolja a növekedést, mégis óriási teljesítményt adjon le, és

az emberek, leginkább a családok számára érezhetően javítsa az életkörülményeket

minimálbér, otthonteremtés, édesanyák SZJA-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása, már júliustól a csedet és egyedet adómentessé tudtuk tenni

– hívta fel a figyelmet.

07:42
2026. február 06.
A magyar gazdaság stabil, kiszámítható

A magyar gazdaság úgy működik, hogy tavaly is és idén is egy 5%-os költségvetési hiánya van és egy 73-74%-os államadóssága. Ezzel az európai középmezőnyben vagyunk – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, hozzátéve:

A magyar gazdaság tavaly is, idén is és szerintem jövőre is olyan 5%-os költségvetési hiánnyal számolhat, tehát stabil, kiszámítható a befektetők ezt elfogadják, hiszen Magyarország az a befektetésre ajánlott kategóriában van

– közölte.

 

07:39
2026. február 06.
A jó nemzetközi kapcsolatoknak gazdasági haszna is van

Egy olyan világban élünk, amikor az Egyesült Államoknak az a hivatalos nemzeti stratégiája, hogy haza akarja vinni a világban máshol befektetett vállalatait és cégeit. Úgy látom, hogy kevés kivétel van, mi ezek közé tartozunk.

Innen nem hazaviszik az amerikai tőkét, hanem idehozzák,

mióta ő az elnök, legalább egy tucatnyi, technológiai szempontból kifejezetten a fölső kategóriába tartozó amerikai befektetésről tudtunk megállapodni

– tette hozzá.

07:37
2026. február 06.
Donald Trump Orbán Viktort támogatja

Régi szövetség van az Egyesült Államok elnöke és Magyarország között.

A mi filozófiánk az, hogy barátokat kell gyűjteni a nemzetközi politikában.

Európában egyedül mi vagyunk azok, akik a háború kezdete óta azt képviselik, hogy ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor nem tör ki a háború

– hangsúlyozta.

07:32
2026. február 06.
Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt

Orbán Viktor egyetlen kérdéssel világít rá arra, miről is szól valójában a választás. Nem szlogenekről, nem hangulatról, hanem arról, kire bízzuk Magyarország irányítását válságos időkben.

Volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy »hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot «?” 

Orbán Viktor üzenete egyértelmű

Áprilisban nem karaktert, nem stílust, nem szimpátiát választunk. Hanem irányt. És ebben a műfajban a bizonytalanság nem opció.

 

07:14
2026. február 06.
Orbán Viktor: Többen vagyunk

A miniszterelnök szerint

Magyarországon továbbra is többségben vannak a nemzeti érzelmű, családban élő, felelősséget vállaló emberek,

a kérdés csak az, hogy sikerül-e őket mozgósítani és elvinni szavazni.

07:14
2026. február 06.
Orbán Viktor kimondta a lényeget a Tiszáról!

A miniszterelnök folytatta az országjárását. Ha hagyjuk a Tisza Pártot nyerni, akkor az fog történni, mint 2002-ben, hogy a nagytőke fog kormányt alakítani Magyarországon, a külföldi befolyás alatt álló nagytőke! – figyelmeztetett Orbán Viktor.

