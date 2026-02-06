Orbán Viktor pénteki rádióinterjúja – kövesse nálunk élőben!

Jobb tisztán látni: Brüsszel és a Tisza párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert kell nekik a pénz Ukrajna finanszírozására – írta Orbán Viktor csütörtökön Facebook videó-bejegyzéséhez.
A választás tétje egyszerű: Ukrajnába küldjük a magyarok pénzét vagy itthon tartjuk. Mi itthon fogjuk tartani. A Fidesz a biztos választás!”
– szögezte le a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Magyarország erőforrásait el akarják vinni Brüsszelbe
A nyugdíj nem ajándék, hanem elismerés
A nyugdíj az nem ajándék vagy kegy, hanem annak az elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek aktívak voltak, és ők vitték a hátuk alá az országot. És nekik jár az, hogy biztonságban érezhessék magukat idős korukra
– emelte ki Orbán Viktor
Háborús helyzetben is javulnak az életkörülmények
A magyar gazdaság képes arra, hogy miközben a háború blokkolja a növekedést, mégis óriási teljesítményt adjon le, és
az emberek, leginkább a családok számára érezhetően javítsa az életkörülményeket
minimálbér, otthonteremtés, édesanyák SZJA-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása, már júliustól a csedet és egyedet adómentessé tudtuk tenni
– hívta fel a figyelmet.
A magyar gazdaság stabil, kiszámítható
A magyar gazdaság úgy működik, hogy tavaly is és idén is egy 5%-os költségvetési hiánya van és egy 73-74%-os államadóssága. Ezzel az európai középmezőnyben vagyunk – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, hozzátéve:
A magyar gazdaság tavaly is, idén is és szerintem jövőre is olyan 5%-os költségvetési hiánnyal számolhat, tehát stabil, kiszámítható a befektetők ezt elfogadják, hiszen Magyarország az a befektetésre ajánlott kategóriában van
– közölte.
A jó nemzetközi kapcsolatoknak gazdasági haszna is van
Egy olyan világban élünk, amikor az Egyesült Államoknak az a hivatalos nemzeti stratégiája, hogy haza akarja vinni a világban máshol befektetett vállalatait és cégeit. Úgy látom, hogy kevés kivétel van, mi ezek közé tartozunk.
Innen nem hazaviszik az amerikai tőkét, hanem idehozzák,
mióta ő az elnök, legalább egy tucatnyi, technológiai szempontból kifejezetten a fölső kategóriába tartozó amerikai befektetésről tudtunk megállapodni
– tette hozzá.
Donald Trump Orbán Viktort támogatja
Régi szövetség van az Egyesült Államok elnöke és Magyarország között.
A mi filozófiánk az, hogy barátokat kell gyűjteni a nemzetközi politikában.
Európában egyedül mi vagyunk azok, akik a háború kezdete óta azt képviselik, hogy ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor nem tör ki a háború
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt
Orbán Viktor egyetlen kérdéssel világít rá arra, miről is szól valójában a választás. Nem szlogenekről, nem hangulatról, hanem arról, kire bízzuk Magyarország irányítását válságos időkben.
Volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy »hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot «?”
Orbán Viktor üzenete egyértelmű:
Áprilisban nem karaktert, nem stílust, nem szimpátiát választunk. Hanem irányt. És ebben a műfajban a bizonytalanság nem opció.
Orbán Viktor: Többen vagyunk
A miniszterelnök szerint
Magyarországon továbbra is többségben vannak a nemzeti érzelmű, családban élő, felelősséget vállaló emberek,
a kérdés csak az, hogy sikerül-e őket mozgósítani és elvinni szavazni.
Orbán Viktor kimondta a lényeget a Tiszáról!
A miniszterelnök folytatta az országjárását. Ha hagyjuk a Tisza Pártot nyerni, akkor az fog történni, mint 2002-ben, hogy a nagytőke fog kormányt alakítani Magyarországon, a külföldi befolyás alatt álló nagytőke! – figyelmeztetett Orbán Viktor.