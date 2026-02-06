Orbán Viktor pénteki rádióinterjúja – kövesse nálunk élőben!

A magyar gazdaság képes arra, hogy miközben a háború blokkolja a növekedést, mégis óriási teljesítményt adjon le, és

az emberek, leginkább a családok számára érezhetően javítsa az életkörülményeket

minimálbér, otthonteremtés, édesanyák SZJA-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása, már júliustól a csedet és egyedet adómentessé tudtuk tenni

– hívta fel a figyelmet.