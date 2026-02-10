Orbán Viktor a Jászságba tart – a fánk már kész

Folytatódik az országjárás: a miniszterelnök következő állomása a Jászság. Orbán Viktor fogadására a hangulat már most adott – mosoly, fánk és egy jól időzített üzenet.
Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy Szekszárd után országjárásának következő állomása a Jászság lesz. A bejegyzéshez csatolt képen a térség országgyűlési képviselője, Pócs János látható, amint széles mosollyal, egy tálca farsangi fánkkal pózol – a felirat pedig nem hagy kétséget:
A legjobb fánk.”
Politika, ahogy a választók szeretik
A kép és a hozzá társított szöveg egyszerre laza és üzenetértékű:
Országjárás – büfékocsi. A legjobb farsangi fánk: Pócs János, Jászság”
A politika nagy szavak nélkül, egy tálca fánkkal elmondva is megállja a helyét.
