Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Gyász

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

Orbán Viktor

Orbán Viktor a Jászságba tart – a fánk már kész

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folytatódik az országjárás: a miniszterelnök következő állomása a Jászság. Orbán Viktor fogadására a hangulat már most adott – mosoly, fánk és egy jól időzített üzenet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorjászságSzekszárdországjárásPócs János

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy Szekszárd után országjárásának következő állomása a Jászság lesz. A bejegyzéshez csatolt képen a térség országgyűlési képviselője, Pócs János látható, amint széles mosollyal, egy tálca farsangi fánkkal pózol – a felirat pedig nem hagy kétséget: 

Orbán Viktor
Pócs János temérdek farsangi fánkkal várja Orbán Viktort (Forrás: Facebook/Pócs János)

A legjobb fánk.”

Orbán Viktor: Szekszárd csordultig

Politika, ahogy a választók szeretik

A kép és a hozzá társított szöveg egyszerre laza és üzenetértékű:

Országjárás – büfékocsi. A legjobb farsangi fánk: Pócs János, Jászság”

A politika nagy szavak nélkül, egy tálca fánkkal elmondva is megállja a helyét.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!