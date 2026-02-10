Orbán Viktor a Jászságba tart – a fánk már kész

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy Szekszárd után országjárásának következő állomása a Jászság lesz. A bejegyzéshez csatolt képen a térség országgyűlési képviselője, Pócs János látható, amint széles mosollyal, egy tálca farsangi fánkkal pózol – a felirat pedig nem hagy kétséget:

Pócs János temérdek farsangi fánkkal várja Orbán Viktort (Forrás: Facebook/Pócs János)