Energiacsata és vétó: Orbán Viktor kemény figyelmeztetést küldött

A Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása Orbán Viktor részvételével Békéscsabán folytatódott egy háborúellenes gyűléssel, amely időzítésében is különleges volt, mivel egybeesett az országgyűlési választás hivatalos kampányidőszakának a kezdetével.
Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni, mert aki belénk harap, annak ki fog törni a foga
A rendezvény a zsúfolásig megtelt békéscsabai sportcsarnokban indult, ahol Tóth Abigél és Gudics Máté, a Megasztár felfedezettjei közös dallal vezették fel az eseményt. A közönséget Rákay Philip, a DPK nagykövete köszöntötte, felidézve, hogy Orbán Viktor találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, majd Washingtonba utazott a Béketanács alakuló ülésére, ahol az Európai Unió vezetői közül egyedüliként vett részt, és ahol Donald Trump elismerően beszélt róla. Ezzel párhuzamosan viszont Magyar Péter Münchenben járt, ahol „a németekkel azt üzente meg” Volodimir Zelenszkij, hogy bosszúból elzárják a Barátság-kőolajvezetéket, veszélyeztetve a magyar energiaellátást.
Rákay ezután megemlítette, hogy a kormány leállította a dízelszállítást Ukrajnába, és Szijjártó Péter bejelentette, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós uniós háborús kölcsönt, amíg a Barátság-vezetéken nem indul újra a szállítás.
A gyűlésen ezt követően sorra szólaltak fel a térség kormánypárti képviselő-jelöltjei. Takács Árpád azt hangsúlyozta, hogy a nehéz helyzetekben is „visszavezették az áradó folyót az apadó mederbe”, és a jövőt „nem lehet bulibárókra bízni”. Erdős Norbert fejlesztési adatokat sorolt:
- a bölcsődei férőhelyek bővülését,
- a munkanélküliség csökkenését,
- valamint útfelújításokat említve.
Beszélt az agrárium kockázatairól is, különösen Ukrajna esetleges uniós tagsága kapcsán: szerinte árudömpinget és támogatásvesztést hozna, ezért mint mondta:
Április 12-én Orbán Viktort és a Fideszt kell választani”.
Dankó Béla személyes családi történetekkel illusztrálta, hogy a háború mit hagy maga után: dédapja hadifogságát, rokonai halálát, nagyapja frontélményeit idézte fel, és azt mondta:
Nem adjuk a békénket és nem adjuk a gyermekeinket.”
Kónya István a közösségi összetartozásról és a térségi fejlődésről beszélt, a múlt tanulságaira, a hősök emlékeire utalva.
A térség fideszes képviselő-jelöltjei után Lázár János építési és közlekedési miniszter lépett a színpadra. A békési térséget történelmi okokból „adóssággal terhelt perifériának” nevezte, és azt mondta: az elmúlt években törlesztettek ebből, de folytatni kell.
Bejelentette, hogy újjáépítik a békéscsabai repülőteret, és megkezdik a 47-es út négy-sávosítását Debrecen felé, a 44-es fejlesztését pedig a régiós összekapcsolódás lehetőségeként említette. A vidék jövőjéről azt mondta: Magyarország nem csak Budapest, a kormányzásban olyanok kellenek, akik a vidéket nem „tévésorozatokból” ismerik, és akik szerint a „vidéknek jövője is van, nem csak múltja”.
Make kolbász great again”
- fogalmazott ironikusan, a békési élelmiszeripari hagyományokra építve.
Lázár János élesen bírálta a Tiszát, amelyet a „hajlandók koalíciója magyar zászlóaljának” nevezett. Azt állította: Magyar Péter „nem tud nemet mondani”, és hatalomért feladná az önállóságot, megszavazná Ukrajna uniós tagságát, beengedné a migrációt, és átadná a „kulcsot a nagytőkének”. Szerinte a nagytőkétől beszedett pénzből lett 13. havi nyugdíj, rezsicsökkentés és anyák adómentessége, míg egy „brüsszeli kormány” esetén a források egy része Ukrajnába menne. Üzenetét így foglalta össze:
Hallgass a zsebedre, szavazz a Fideszre!”
A rendezvény csúcspontján Orbán Viktor lépett a színpadra, aki azzal kezdte:
Ez nehéz hely, itt győzni csak teljes odaadással lehet.”
Majd felidézte, hogy 1989-ben járt először politikai rendezvényen Békéscsabán. Beszélt az elmúlt napok programjáról is: a Washington–Békéscsaba „járattal” érkezett, előtte Budapesten letették a Liszt Ferenc Repülőtér új termináljának alapkövét, és megemlítette, hogy a repülőteret visszavásárolta a magyar állam. Emlékeztetett:
A Fidesz–KDNP kormányzása alatt a nemzeti közvagyon megduplázódott.
A miniszterelnök a háború veszélyét egy történelmi példával tette közvetlenné. Békéscsaba 1944-es bombázását idézte fel, és kijelentette:
A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk. A háborúból a legelején kell kimaradni. Ha jó kormányod és nemzeti egységed van, kimaradhatsz belőle.”
A háború okairól szóló vitát is felidézte – ukrán és orosz narratívát is említve –, majd az ukrajnai veszteségekről beszélt: szerinte hetente kilencezer ember hal meg vagy válik hadirokkanttá, és az EU úgy adna további forrásokat, hogy még két évig tartson a háború.
Orbán Viktor szerint az európai vezetők azért sem tudnak kilépni, mert politikailag nem bírnák elismerni a tévedést, miközben óriási hiteleket vesznek fel. Úgy fogalmazott:
Úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik majd a hadikölcsönt.”
Kitért Ukrajna uniós tagságára is: szerinte ha felveszik őket, „beengedjük a háborút”, és gazdasági károkat okozna, különösen a mezőgazdaságban. Felidézte, hogy 26 ország támogatta a tagságot, Magyarország pedig élt a vétójogával.
Az energiapolitika a beszéd egyik központi pontja volt. A kormányfő a Barátság-vezeték leállítását „energiafegyvernek” nevezte, és kijelentette: ellenlépésekre van szükség, nehogy „rászokjanak”. Elmondása szerint két ellenlépés már megtörtént:
- a gázolajexport leállítása
- és a 90 milliárdos uniós hitel blokkolása, amíg nem indul újra a szállítás.
Harmadik lehetőségként a villamosenergia-export csökkentését is megemlítette, óvatosan utalva a következményekre.
A beszéd második felében Orbán Viktor a vidékről, urbanizációról és a falvak lelki jelentőségéről is beszélt, majd a munkahelyteremtés és a bérek felzárkóztatásának célját említette. A kormányzati modellről azt mondta:
Tizenhat év alatt 15 ezer milliárd forintot vontunk be a magyar gazdaságba, és ebből futja nyugdíjra, családtámogatásokra, fegyverpénzre."
A kormányfő szerint ha a nemzeti kormány helyett egy „brüsszeli modell” jön, akkor a pénz osztalékként távozna.
Egy kérdésre válaszolva a miniszterelnök arról is beszélt, mi tartja a politikában, és hogyan viseli a folyamatos nyomást.
A legfontosabb dolog, hogy azt döntsd el az elején, hogy te tanár karakter vagy, vagy diák. A tanár beszél, és azt akarja, hogy meghallgassák. A diák hallgat, mert tanulni akar. Én diák vagyok. Életem végéig az is maradok. A legjobb dolog, ami történhet velem, hogy mindenkire figyelek. Én rengeteg gondolatot, ötletet, fölvillantott lehetőséget vettem észre, úgy, hogy másokkal beszéltem. Tehát a legfontosabb dolog, hogy minél magasabbra jutsz és minél nagyobb a hatalmad, annál inkább nyissál, hogy tudjál befogadni másoktól gondolatokat, megjegyzéseket, érzéseket”
- mondta a miniszterelnök.