Energiacsata és vétó: Orbán Viktor kemény figyelmeztetést küldött

A Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása Orbán Viktor részvételével Békéscsabán folytatódott egy háborúellenes gyűléssel, amely időzítésében is különleges volt, mivel egybeesett az országgyűlési választás hivatalos kampányidőszakának a kezdetével.

A Digitális Polgári Körök legújabb háborúellenes rendezvénye a hivatalos kampányidőszak első napján a telt házas békéscsabai sportcsarnokban zajlott. A színpadon a térség kormánypárti jelöltjei, Lázár János és Orbán Viktor is a béke, a szuverenitás és az energiabiztonság mellett érveltek, az áprilisi választás tétjét a háború és kimaradás kérdéseként meghatározva. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni, mert aki belénk harap, annak ki fog törni a foga

A rendezvény a zsúfolásig megtelt békéscsabai sportcsarnokban indult, ahol Tóth Abigél és Gudics Máté, a Megasztár felfedezettjei közös dallal vezették fel az eseményt. A közönséget Rákay Philip, a DPK nagykövete köszöntötte, felidézve, hogy Orbán Viktor találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, majd Washingtonba utazott a Béketanács alakuló ülésére, ahol az Európai Unió vezetői közül egyedüliként vett részt, és ahol Donald Trump elismerően beszélt róla. Ezzel párhuzamosan viszont Magyar Péter Münchenben járt, ahol „a németekkel azt üzente meg” Volodimir Zelenszkij, hogy bosszúból elzárják a Barátság-kőolajvezetéket, veszélyeztetve a magyar energiaellátást.

Rákay Philip producer, moderátor a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Rákay ezután megemlítette, hogy a kormány leállította a dízelszállítást Ukrajnába, és Szijjártó Péter bejelentette, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós uniós háborús kölcsönt, amíg a Barátság-vezetéken nem indul újra a szállítás.

A gyűlésen ezt követően sorra szólaltak fel a térség kormánypárti képviselő-jelöltjei. Takács Árpád azt hangsúlyozta, hogy a nehéz helyzetekben is „visszavezették az áradó folyót az apadó mederbe”, és a jövőt „nem lehet bulibárókra bízni”. Erdős Norbert fejlesztési adatokat sorolt:

a bölcsődei férőhelyek bővülését,

a munkanélküliség csökkenését,

valamint útfelújításokat említve.

Erdős Norbert, a Fidesz országgyűlési képviselője a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Beszélt az agrárium kockázatairól is, különösen Ukrajna esetleges uniós tagsága kapcsán: szerinte árudömpinget és támogatásvesztést hozna, ezért mint mondta:

Április 12-én Orbán Viktort és a Fideszt kell választani”.

Dankó Béla személyes családi történetekkel illusztrálta, hogy a háború mit hagy maga után: dédapja hadifogságát, rokonai halálát, nagyapja frontélményeit idézte fel, és azt mondta:

Nem adjuk a békénket és nem adjuk a gyermekeinket.”

Kónya István a közösségi összetartozásról és a térségi fejlődésről beszélt, a múlt tanulságaira, a hősök emlékeire utalva.