Orbán Viktor: Pörög a hét, és még nincs vége!

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Kedden Korda Györggyel megalapítottuk az ulti DPK-t, csütörtökön Donald Trumppal megalapítottuk a Béketanácsot, pénteken megalapítottuk a Liszt Ferenc repülőtér harmadik terminálját, szombaton pedig találkozunk Békéscsabán! – írta Orbán Viktor.
Pörög a hét, és még nincs vége! – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.

Korda György és Orbán Viktor
Korda György és Orbán Viktor

A miniszterelnök hozzátette: 

Kedden Korda Györggyel megalapítottuk az ulti DPK-t, csütörtökön Donald Trumppal megalapítottuk a Béketanácsot, pénteken megalapítottuk a Liszt Ferenc repülőtér harmadik terminálját, szombaton pedig találkozunk Békéscsabán!

