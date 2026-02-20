Kedden Korda Györggyel megalapítottuk az ulti DPK-t, csütörtökön Donald Trumppal megalapítottuk a Béketanácsot, pénteken megalapítottuk a Liszt Ferenc repülőtér harmadik terminálját, szombaton pedig találkozunk Békéscsabán! – írta Orbán Viktor.
Pörög a hét, és még nincs vége! – írta Orbán Viktor a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök hozzátette:
