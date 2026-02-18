Rangadóra készül Orbán Viktor

A miniszterelnök Korda György és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő társaságában látható, amely feltehetően hétfő este készülhetett egy budai étteremben.

Az Orbán Viktor Marco Rubioval történő találkozása után megrendezésre került zártkörű eseményről többen beszámoltak már, köztük Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki utalt rá, hogy megalakítják az Ulti digitális polgári kört, több neves résztvevővel. Sajnálatát fejezte ki, hogy ő személyesen nem tudott részt venni az alapításon.

Muzslai Róbert a Magyar Ultiszövetség elnöke, aki szintén részt vett a zártkörű kártyapartin, megerősítette a hírt. Korda György azt is elmondta,