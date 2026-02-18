Hírlevél
Rangadóra készül Orbán Viktor

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ulti mélyvízben, cápák között. Este minden kiderül! – üzent sejtelmesen közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
A miniszterelnök Korda György és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő társaságában látható, amely feltehetően hétfő este készülhetett egy budai étteremben.

Az Orbán Viktor Marco Rubioval történő találkozása után megrendezésre került zártkörű eseményről többen beszámoltak már, köztük Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki utalt rá, hogy megalakítják az Ulti digitális polgári kört, több neves résztvevővel. Sajnálatát fejezte ki, hogy ő személyesen nem tudott részt venni az alapításon.

Muzslai Róbert a Magyar Ultiszövetség elnöke, aki szintén részt vett a zártkörű kártyapartin, megerősítette a hírt. Korda György azt is elmondta, 

Megszavaztuk, hogy legyen hungarikum az ulti.”

 

 

