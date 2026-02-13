Hírlevél
donald trump

Orbán Viktor reagált az amerikai elnök üzenetére

Az amerikai elnök közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést a miniszterelnökről, erre reagált most Orbán Viktor.
donald trumpamerikai egyesült államokminiszterelnök

„Köszönöm elnök úr!” – írta X oldalán közzétett válaszában Orbán Viktor miniszterelnök, reagálva az amerikai elnök nemrég közzétett bejegyzésére, amelyben méltatta a magyar miniszterelnököt.

DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 22: U.S. President Donald Trump (R) and Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) attend the Peace Council meeting held during the 56th World Economic Forum in Davos, Switzerland on January 22, 2026. Harun Ozalp / Anadolu (Photo by Harun Ozalp / Anadolu via AFP)
Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Mint ismert, nemrég Magyarországgal kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést az amerikai elnök. Donald Trump szerint Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének. 

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért


– írta az amerikai elnök, aki emellett hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatában egy új korszak kezdődött hivatalba lépésével, egyúttal pedig támogatásáról biztosította a miniszterelnököt a közelgő választások kapcsán. 

Orbán Viktor miniszterelnök a szombathelyi háborúellenes gyűlésen pedig elmondta, hogy két hét múlva Washingtonba látogat Donald Trump amerikai elnök meghívására. 

 

