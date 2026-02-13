Orbán Viktor reagált az amerikai elnök üzenetére

„Köszönöm elnök úr!” – írta X oldalán közzétett válaszában Orbán Viktor miniszterelnök, reagálva az amerikai elnök nemrég közzétett bejegyzésére, amelyben méltatta a magyar miniszterelnököt.

Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Mint ismert, nemrég Magyarországgal kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést az amerikai elnök. Donald Trump szerint Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének.

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért



– írta az amerikai elnök, aki emellett hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatában egy új korszak kezdődött hivatalba lépésével, egyúttal pedig támogatásáról biztosította a miniszterelnököt a közelgő választások kapcsán.

Orbán Viktor miniszterelnök a szombathelyi háborúellenes gyűlésen pedig elmondta, hogy két hét múlva Washingtonba látogat Donald Trump amerikai elnök meghívására.