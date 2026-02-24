Orbán Viktor egy régi, sosem hallott családi történetet osztott meg

Dányba megyünk – felelte kurtán Orbán Viktor, mielőtt útnak indult volna a Pest vármegyei településre, az országjárásának egyik állomására. A miniszterelnök egy rövid szünetet is tartott egy benzinkúton, ahol a kávé mellé egy köszönetet is kapott: a pult mögött dolgozó hölgy elárulta, gyermeke az egyetlen téli paralimpikon Magyarországon, és köszöni, amiért a miniszterelnök írt számára egy levelet.

Orbán Viktor: Ha a Tisza Párt kerül hatalomra, a nagytőke alakít kormányt, a magyar családokat pedig kizsebelik (Forrás: Facebook)

A kormányfő aztán újabb elismerő szavakat kapott távozásakor, amikor egy férfi azzal fogadta, nagyapja nagy rajongója, Orbán Viktor pedig meg is ragadva az alkalmat, felhívta őt. A miniszterelnök ezután egy családhoz is ellátogatott, egy doboz csokoládé társaságában, majd megosztott vendéglátóival egy régi történetet.

– Nekem is vannak gyermekeim, öt is van, és a legkisebb, Flóra, még egészen kicsi volt, kapott csokoládét, amiből nem nagyon akart adni senkinek. Pont ott volt a háziorvos, így nagynehezen kinyitotta, majd úgy szólt: Attila, kérlek ne a mogyoróst – idézte fel Orbán Viktor.

A miniszterelnök végül Pécelen zárta a napot, ahol emlékeztetett mindenkit arra, ha Magyarországon a Tisza Párt kerül hatalomra, akkor a nagytőke alakít kormányt, és a magyar családokat ki fogják zsebelni. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! – búcsúzott a kormányfő.