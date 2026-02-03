Rejtélyes üzenetet posztolt Orbán Viktor – egy dátum is szerepel benne

Február 14. A nagy nap – írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán. Orbán Viktor a rejtélyes dátum közlésével fokozta a választási kampány hajrájában egyre növekvő feszültséget.
Orbán Viktor rejtélyes üzenete felér egy találós kérdéssel: vajon milyen apropóból posztolta azt, hogy: „Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan.”
Orbán Viktor talányos bejegyzésének lehetséges okai:
- Az utolsó 50 napra fordul a választási kampány
- megismerhetjük a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeit
- a miniszterelnök évindító beszédet mond
- Donald Trump Budapestre látogat, kezdődik a békekonferencia
- Valentin-nap (Bálint-nap)
Ugyanakkor a fentiek kombinációja sem kizárt. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: hamarosan kiderül!
