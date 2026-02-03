Hírlevél
orbán viktor

Rejtélyes üzenetet posztolt Orbán Viktor – egy dátum is szerepel benne

Február 14. A nagy nap – írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán. Orbán Viktor a rejtélyes dátum közlésével fokozta a választási kampány hajrájában egyre növekvő feszültséget.
orbán viktorfebruár 14.rejtélyesüzenet

Orbán Viktor rejtélyes üzenete felér egy találós kérdéssel: vajon milyen apropóból posztolta azt, hogy: „Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan.”

Rejtélyes üzenettel borzolja a kedélyeket Orbán Viktor, DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor a közösségi oldalán (Fotó: Havran Zoltán)

Orbán Viktor talányos bejegyzésének lehetséges okai:

  • Az utolsó 50 napra fordul a választási kampány
  • megismerhetjük a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeit
  • a miniszterelnök évindító beszédet mond
  • Donald Trump Budapestre látogat, kezdődik a békekonferencia
  • Valentin-nap (Bálint-nap)

Ugyanakkor a fentiek kombinációja sem kizárt. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: hamarosan kiderül!

 

