Rejtélyes üzenetet posztolt Orbán Viktor – egy dátum is szerepel benne

Orbán Viktor rejtélyes üzenete felér egy találós kérdéssel: vajon milyen apropóból posztolta azt, hogy: „Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan.”

Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor a közösségi oldalán (Fotó: Havran Zoltán)

Orbán Viktor talányos bejegyzésének lehetséges okai:

Az utolsó 50 napra fordul a választási kampány

megismerhetjük a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeit

a miniszterelnök évindító beszédet mond

Donald Trump Budapestre látogat, kezdődik a békekonferencia

Valentin-nap (Bálint-nap)

Ugyanakkor a fentiek kombinációja sem kizárt. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: hamarosan kiderül!