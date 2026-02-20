Orbán Viktor: Ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét

38 óra alatt megjártuk Amerikát. És ha már a reptéren vagyunk, letesszük az új terminál alapkövét – írta Orbán Viktor pénteken Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a ferihegyi repülőtéren

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

A miniszterelnök washingtoni útját követően már Budapesten van, pénteken a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésének alapkövét teszik le.

Ősszel jelentette be a kormány a repülőtér átfogó fejlesztését, amelyről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy

első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el, amelynek alapkőletételét idén márciusra tervezték. Jó hír, hogy erre tavaszig sem kell várni, elrajtolhat az új repülőtéri terminál építése.

Ezek a tervezett fejlesztések:

2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,

2035-re új vasútvonal épülhet,

valamint ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósulás sorrendjében tehát először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki, fejlesztenének körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között. A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el.

