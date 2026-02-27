Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Orbán Viktor világossá tette: a vezetékkel nincs műszaki probléma, a szállítás leállása politikai döntés következménye. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a helyzet közvetlenül érinti Magyarország energiaellátását, ezért az olajszállítások haladéktalan újraindítását sürgeti. A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott:

Orbán Viktor bejelentette, hogy egyeztetni fog Robert Ficóval a kőolajvezeték ügyében (Forrás: MTI)

Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába.”

Állítása szerint az ukrán fél Brüsszelben azt hangoztatja, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani, miközben a magyar kormány tudomása szerint ez nem felel meg a valóságnak. Orbán Viktor szerint Ukrajnának eleget kell tennie az Európai Unió és a tagállamok felé fennálló kötelezettségeinek.