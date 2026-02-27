Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

orbán viktor

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét eltelt egy nap, és továbbra sem érkezik kőolaj Magyarországra a Barátság vezetéken. Orbán Viktor szerint az ukrán elnök politikai döntése veszélyezteti hazánk energiabiztonságát, ezért ma egyeztet a szlovák kormányfővel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorrobert ficokőolajszállításVálasztás 2026zelenszkij

Orbán Viktor világossá tette: a vezetékkel nincs műszaki probléma, a szállítás leállása politikai döntés következménye. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a helyzet közvetlenül érinti Magyarország energiaellátását, ezért az olajszállítások haladéktalan újraindítását sürgeti. A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor bejelentette, hogy egyeztetni fog Robert Ficóval a kőolajvezeték ügyében (Forrás: MTI)

Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába.

Állítása szerint az ukrán fél Brüsszelben azt hangoztatja, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani, miközben a magyar kormány tudomása szerint ez nem felel meg a valóságnak. Orbán Viktor szerint Ukrajnának eleget kell tennie az Európai Unió és a tagállamok felé fennálló kötelezettségeinek. 

Orbán Viktor: Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot

Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!”

– írta a kormányfő, aki azt is bejelentette, hogy a pénteki napon egyeztet Robert Fico szlovák kormányfővel a kialakult helyzetről. A lépés arra utal, hogy a kérdés nemcsak Magyarországot, hanem a régió több országát is érinti, és összehangolt fellépésre lehet szükség az energiabiztonság megőrzése érdekében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!