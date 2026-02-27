Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Orbán Viktor világossá tette: a vezetékkel nincs műszaki probléma, a szállítás leállása politikai döntés következménye. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a helyzet közvetlenül érinti Magyarország energiaellátását, ezért az olajszállítások haladéktalan újraindítását sürgeti. A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott:
Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába.”
Állítása szerint az ukrán fél Brüsszelben azt hangoztatja, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani, miközben a magyar kormány tudomása szerint ez nem felel meg a valóságnak. Orbán Viktor szerint Ukrajnának eleget kell tennie az Európai Unió és a tagállamok felé fennálló kötelezettségeinek.
Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!”
– írta a kormányfő, aki azt is bejelentette, hogy a pénteki napon egyeztet Robert Fico szlovák kormányfővel a kialakult helyzetről. A lépés arra utal, hogy a kérdés nemcsak Magyarországot, hanem a régió több országát is érinti, és összehangolt fellépésre lehet szükség az energiabiztonság megőrzése érdekében.