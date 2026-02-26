Orbán Viktor: Rövid volt a tegnapi éjszaka

A tegnapi események nem könnyítették meg a ma délelőtti készülődést a miniszterelnök számára. Orbán Viktor a kecskeméti Mercedes-Benz 5000. munkatársának felvétele alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédet.
Orbán Viktor közösségi oldalán jelentkezett be a kecskeméti indulás előtt, megemlékezve arról, tegnap igen mozgalmas napja volt. Megjegyezte, hogy emiatt csak nemrég tudta megírni a beszédét.
Mint ismeretes Magyarország és Ukrajna között egy újabb csörte volt a Barátság-kőolajvezeték újraindítása körüli vitában.
