Orbán Viktor közösségi oldalán jelentkezett be a kecskeméti indulás előtt, megemlékezve arról, tegnap igen mozgalmas napja volt. Megjegyezte, hogy emiatt csak nemrég tudta megírni a beszédét.

Orbán Viktor: Rövid volt a tegnapi éjszaka Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mint ismeretes Magyarország és Ukrajna között egy újabb csörte volt a Barátság-kőolajvezeték újraindítása körüli vitában.