Rendkívüli

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Rövid volt a tegnapi éjszaka

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
A tegnapi események nem könnyítették meg a ma délelőtti készülődést a miniszterelnök számára. Orbán Viktor a kecskeméti Mercedes-Benz 5000. munkatársának felvétele alkalmából rendezett ünnepségen tartott beszédet.
Orbán Viktor közösségi oldalán jelentkezett be a kecskeméti indulás előtt, megemlékezve arról, tegnap igen mozgalmas napja volt. Megjegyezte, hogy emiatt csak nemrég tudta megírni a beszédét.

Orbán Viktor: Rövid volt a tegnapi éjszaka
Orbán Viktor: Rövid volt a tegnapi éjszaka Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mint ismeretes Magyarország és Ukrajna között egy újabb csörte volt a Barátság-kőolajvezeték újraindítása körüli vitában.

 

