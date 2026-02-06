Orbán Viktor: Sorsot fogunk választani

„Valójában sorsot fogunk választani” – fogalmazott Orbán Balázs által posztolt felvételen Orbán Viktor, a közelgő választás tétjéről szólva

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

A miniszterelnök hangsúlyozta: ma két rendszer áll egymással szemben Európában. Az egyik a Magyarországon működő nemzeti rendszer, a másik pedig a brüsszeli rendszer, amelyet ellenfelei – saját bevallásuk szerint is – Magyarországra akarnak áthozni. Orbán Viktor szerint ezt különböző neveken emlegetik, konvergenciaprogramként vagy más elnevezésekkel, de a lényeg változatlan:

a brüsszeli modellt kívánják átültetni, miközben a nemzeti rendszert félretolnák.

A kormányfő úgy fogalmazott: bár ez elsőre bonyolult, intellektuális kérdésnek tűnhet, valójában ez a választás legnagyobb tétje. Nem pusztán arról van szó, hogy milyen kormány alakul, hanem arról, milyen irányt vesz az ország sorsa. Állítása szerint,

ha Magyarország egyszer áttér a nemzeti rendszerről a brüsszelire, onnan visszatérni rendkívül nehéz lenne, vagy csak súlyos áldozatok árán sikerülhetne.

Orbán Viktor egyértelművé tette: nem szabad elfogadni a brüsszeli ajánlatot, nem szabad lemásolni és Magyarországra hozni azt, ami Brüsszelben működik, és nem szabad átvenni azt a rendszert. Megfogalmazása szerint mindazokat, akik ezzel az ajánlattal házalnak, nem szabad odaengedni a kormányzáshoz.