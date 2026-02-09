Orbán Viktor: Szekszárd csordultig

Hírlevél
Rendkívüli

A miniszterelnök Szekszárdon folytatta országjárását és a választási mozgósítást, ahol zsúfolásig megtelt a rendezvény helyszíne. Orbán Viktort hatalmas érdeklődés és telt ház fogadta Tolna vármegye székhelyén, ahol már a kezdés előtt érezhető volt a kiemelt politikai tét.
Orbán Viktor a közösségi oldalán az érdeklődők nagy számát kiemelve számolt be a szekszárdi lakossági fórumról.

A miniszterelnök a bejegyzésében a résztvevők nagy számát és a kampányesemény hangulatának különlegességét méltatta.
 

Szekszárdon tudják: a Fidesz a biztos választás. Hétfő este annyian voltunk, hogy a végén már csak cipőkanállal lehetett beférni”

– írta Orbán Viktor.

 

