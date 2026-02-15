Orbán Viktor szerint áprilisban véget ér egy korszak

Sorsdöntő jelentőségű lesz a 2026-os választás, ugyanis az utolsó olyan kormányciklus kezdődik el, ami a nagy európai háború előtt van – így foglalta össze a Orbán Viktor évértékelőjének fő üzenetét Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója, akit a Magyar Nemzet idéz.

Orbán Viktor: Bosszúra készül a globális nagytőke

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök kiemelte, a következő ciklusban működő kormánynak nagyon sok fontos kérdésről kell döntenie. Említette az Európai Unió hétéves költségvetésének elfogadását, valamint azt, amiről a nyugati politikusok már nyíltan beszélnek: 2029-re kész kell lennie a nagy háborúra - ha bizalmat kapnak, a leendő Orbán-kormány is mindent megtesz azért, hogy távol tartsa magát (és az országot) a háborútól.

Talabér Krisztián szerint az évértékelő beszéd legfontosabb elemei közé tartozik az elmúlt 15 év eredményeinek bemutatása, az orosz–ukrán háború kérdése, valamint az, hogy a miniszterelnök egyértelműen megnevezte a választások tétjét. Mint fogalmazott,

amennyiben a kormánypártok helyett a Tisza győz, akkor valójában a nagytőke, az olajbiznisz és a bankárvilág fog kormányt alakítani Magyarországon.

– Ezt példázza az Erste Bankból érkezett Kármán András, a Shelltől érkezett Kapitány István és a Soros-féle NGO-ból érkezett Orbán Anita – tette hozzá.

A társadalom többsége a legfőbb kérdésekben támogatja a kormánypártokat, ez több kutatásból is kiderül, mondhatni tehát, hogy a jelenlegi kormány (is) a többséget képviseli.

A miniszterelnök egy olyan témára is kitért, amelyről korábban még soha nem beszélt: kifejtette, miből finanszírozza a kormány a családtámogatásokat és más jóléti intézkedéseket. Talabér Krisztián szerint Orbán Viktor célja az volt, hogy világossá tegye: a társadalom széles rétegeit segítő programok fedezetét az teremti meg, hogy a kormány a jelentős extraprofitot termelő nagyvállalatokat is bevonta a közteherviselésbe.

Talabér Krisztián úgy látja, amennyiben áprilistól a Fidesz–KDNP folytathatja a kormányzást, Orbán Viktornak az a célkitűzése is reális, hogy egymillió forintos átlagbér és ötmillió munkahely legyen Magyarországon. Emlékeztetett, az elmúlt 16 évben mindössze két olyan év volt, amikor nem történt reálbér-emelkedés, míg 14 évben igen.