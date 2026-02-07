Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

Fontos

Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

orbán viktor

Orbán Viktor szerint minden egybevág, érdemes az Európai Számvevőszék jelentésére figyelni

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Először a pénzünket vinnék, aztán minket is belerántanának a háborúba abban az esetben, ha hagyjuk - figyelmeztetett Orbán Viktor Szombathelyen a háborúellenes gyűlésen. Ez nem puszta kitaláció, minden egybevág, az Európai Számvevőszék jelentését érdemes megnézni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorukrajnabrüsszeleurópai unió

A legnagyobb fenyegetés az, hogy a pénzünket elviszik Brüsszelbe és onnan odaadják az ukránoknak - figyelmeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Szombathelyen a háborúellenes gyűlésen. Okkal. Pontosabban most egy olyan összefüggést vázolt fel, amelyből ugyanaz rajzolódik ki, amelyet a magyar kormány rendre hangoztat.

orbán viktor, Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, Ukrajna a fegyverkezésre és az ország működtetésére is kér pénzt, ez pedig egy évtized alatt 1500 milliárd dollárt tesz ki, amit valahonnan elő kell teremteni
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Tehát ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem hogy innen vesznek el valamit, ami nélkül viszont mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot.

Ezt nem Orbán Viktor mondja, az Európai Unió számvevőszéki jelentésében olvashattuk szintén tíz nappal ezelőtt, azt, hogy a tagállamoknak az unióba való befizetését (Magyarország évi 1-2 milliárd euróval járulhozzá a működéshez) másfélszeresére(!) kell növelni.

Emlékezetes, az ukránok letettek az asztalra egy javaslatot, ebben 800 milliárd dollárt kérnek, csak az ukrán állam működtetésére a következő tíz évben. Ezt az unió pedig oda akarja adni. Ebben a magántőke is benne lesz, de kikerülhetetlen, hogy az állami is, ezt pedig már ismerjük - fogalmazott a kormányfő. További hétszáz milliárdot kérnek keleti szomszédaink a fegyverkezésre, ez pedig már 1500 milliárd dollár. Ebben pedig benne van a mi pénzünk - ha hagyjuk. Egy-két év múlva pedig már arról lesz szó, hogy küldjünk katonákat is.

Orbán Viktor minden diplomáciai és egyéb felelőssége tudatában kijelentette,

ha Ukrajna területén megjelenik egyetlen nyugati katona is anélkül, hogy erre lenne megállapodás az oroszokkal, az azt jelenti, hogy benne vagyunk a háborúban!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!