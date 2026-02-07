Orbán Viktor szerint minden egybevág, érdemes az Európai Számvevőszék jelentésére figyelni

A legnagyobb fenyegetés az, hogy a pénzünket elviszik Brüsszelbe és onnan odaadják az ukránoknak - figyelmeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Szombathelyen a háborúellenes gyűlésen. Okkal. Pontosabban most egy olyan összefüggést vázolt fel, amelyből ugyanaz rajzolódik ki, amelyet a magyar kormány rendre hangoztat.

Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, Ukrajna a fegyverkezésre és az ország működtetésére is kér pénzt, ez pedig egy évtized alatt 1500 milliárd dollárt tesz ki, amit valahonnan elő kell teremteni

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Tehát ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem hogy innen vesznek el valamit, ami nélkül viszont mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot.

Ezt nem Orbán Viktor mondja, az Európai Unió számvevőszéki jelentésében olvashattuk szintén tíz nappal ezelőtt, azt, hogy a tagállamoknak az unióba való befizetését (Magyarország évi 1-2 milliárd euróval járulhozzá a működéshez) másfélszeresére(!) kell növelni.

Emlékezetes, az ukránok letettek az asztalra egy javaslatot, ebben 800 milliárd dollárt kérnek, csak az ukrán állam működtetésére a következő tíz évben. Ezt az unió pedig oda akarja adni. Ebben a magántőke is benne lesz, de kikerülhetetlen, hogy az állami is, ezt pedig már ismerjük - fogalmazott a kormányfő. További hétszáz milliárdot kérnek keleti szomszédaink a fegyverkezésre, ez pedig már 1500 milliárd dollár. Ebben pedig benne van a mi pénzünk - ha hagyjuk. Egy-két év múlva pedig már arról lesz szó, hogy küldjünk katonákat is.

Orbán Viktor minden diplomáciai és egyéb felelőssége tudatában kijelentette,