Orbán Viktor szerint minden egybevág, érdemes az Európai Számvevőszék jelentésére figyelni

A legnagyobb fenyegetés az, hogy a pénzünket elviszik Brüsszelbe és onnan odaadják az ukránoknak - figyelmeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Szombathelyen a háborúellenes gyűlésen. Okkal. Pontosabban most egy olyan összefüggést vázolt fel, amelyből ugyanaz rajzolódik ki, amelyet a magyar kormány rendre hangoztat.
Tehát ma nem az a veszély, hogy a háború jön ide, hanem hogy innen vesznek el valamit, ami nélkül viszont mi nem tudjuk működtetni a magyar gazdaságot.
Ezt nem Orbán Viktor mondja, az Európai Unió számvevőszéki jelentésében olvashattuk szintén tíz nappal ezelőtt, azt, hogy a tagállamoknak az unióba való befizetését (Magyarország évi 1-2 milliárd euróval járulhozzá a működéshez) másfélszeresére(!) kell növelni.
Emlékezetes, az ukránok letettek az asztalra egy javaslatot, ebben 800 milliárd dollárt kérnek, csak az ukrán állam működtetésére a következő tíz évben. Ezt az unió pedig oda akarja adni. Ebben a magántőke is benne lesz, de kikerülhetetlen, hogy az állami is, ezt pedig már ismerjük - fogalmazott a kormányfő. További hétszáz milliárdot kérnek keleti szomszédaink a fegyverkezésre, ez pedig már 1500 milliárd dollár. Ebben pedig benne van a mi pénzünk - ha hagyjuk. Egy-két év múlva pedig már arról lesz szó, hogy küldjünk katonákat is.
Orbán Viktor minden diplomáciai és egyéb felelőssége tudatában kijelentette,
ha Ukrajna területén megjelenik egyetlen nyugati katona is anélkül, hogy erre lenne megállapodás az oroszokkal, az azt jelenti, hogy benne vagyunk a háborúban!