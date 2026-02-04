Orbán Viktor szerint most dől el az ország sorsa

Hidak, amelyek összekötnek

A miniszterelnök megerősítette: a kormány továbbra is stratégiai kérdésnek tekinti a hídépítéseket. Felidézte, hogy minden ciklusban épültek új átkelők, és a korábban beígért fejlesztések a megyében is meg fognak valósulni.

Békesség nélkül nincs társadalmi nyugalom

A közéleti feszültségekről szólva úgy fogalmazott, a békesség belső állapot, amely a családokban kezdődik, és csak erre lehet stabil társadalmat építeni.

A Tisza Párt bűnözőknek adott pénzt azért, hogy egy fideszes rendezvényen megfélemlítsék a hallgatóságot és az előadót. Eddig ilyen nem történt.”

Szerinte a politikai indulatok elszabadulása veszélyes, ezért a következő időszakban különösen fontos a higgadtság, ő erre fogja inteni a lakosságot.

Orbán Viktor szerint azok a fiatalok, akik nem divatból lázadnak, a kormány mellett állnak (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Brüsszel és a fiatalok jövője

A fiataloknak azt üzente, hogy az igazi kihívások nem itthon, hanem Brüsszelben vannak, és a választás tétje az, hogy az ország kimarad-e a háborúból.

Azok, akik nem divatból akarnak függetlenséget mutatni és lázadni, hanem valóban egy komoly ügy érdekében akarnak kiállni, azok a fiatalok velünk vannak”

– vélekedett a kormányfő. Orbán Viktor szerint a magyar emberek józanul mérlegelnek, és áprilisban arról döntenek majd, hogy a biztonságot és a kiszámíthatóságot választják-e egy bizonytalan irányváltás helyett.

Az egyik legsúlyosabb kérdés: a migráció

Orbán Viktor egyértelművé tette: Magyarország nem enged abból az alapelvből, hogy maga dönthesse el, kivel él együtt. Így fogalmazott:

Nem szabad hagynunk, hogy bárki kívülről megmondja, hogy kivel éljünk együtt.”

Továbbá elfogadhatatlannak tartja azt is, hogy Brüsszelben döntsenek a migránsok betelepítéséről. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy júliustól életbe léphet az uniós migrációs paktum, amelyet a Tisza Párt és a DK is támogatott.

Ez a szabályozás szerinte több száz migráns Magyarországra áthelyezését jelentené más európai országokból, sőt, akár egy 20–30 ezres menekülttábor létrehozására is kényszerítenék az országot.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány ennek ellenáll, és a határ mentén élők ebben továbbra is számíthatnak rá. Ugyanakkor figyelmeztetett: ha Brüsszel-barát kormány alakulna Magyarországon, az végrehajtaná ezeket a döntéseket, és feladná azt az álláspontot, amely eddig garantálta az ország biztonságát.