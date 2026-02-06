Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt

Orbán Viktor kérdése provokatív, de kíméletlenül pontos – és egyenesen a választás lényegére tapint.
„Volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy »hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot «?”
Orbán Viktor: Nem szépségverseny, hanem felelősség
Amikor az oroszokkal arról tárgyalt a kormány, hogy Magyarországon legyen folyamatosan elérhető az olcsó gáz, hiányolta bárki a teremből az előző baloldali miniszterelnök-jelölt „kiváló ötleteit”? Amikor Brüsszellel ment a küzdelem a rezsicsökkentés megvédéséért, felmerült egyáltalán, hogy jobb kezekben lenne az ország másnál? A miniszterelnök Facebook-bejegyzése nem kertel:
A választás nem szépségverseny és nem is valóságshow. Egy ország vezetéséhez tudás kell, meg tapasztalat. És egy biztos választás. ”
És a kérdés ott marad a levegőben, makacsul, kellemetlenül. Amikor az ukrán és uniós nyomás a háború irányába tolna minket, tényleg kísérletezni kellene? Vagy inkább ragaszkodni ahhoz a vezetéshez, amely már bizonyított válságban, nyomás alatt, nemzetközi tűzvonalban? Orbán Viktor üzenete egyértelmű:
Áprilisban nem karaktert, nem stílust, nem szimpátiát választunk. Hanem irányt. És ebben a műfajban a bizonytalanság nem opció.