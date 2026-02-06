Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

orbán viktor

Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor egyetlen kérdéssel világít rá arra, miről is szól valójában a választás. Nem szlogenekről, nem hangulatról, hanem arról, kire bízzuk Magyarország irányítását válságos időkben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorbrüsszelmárki - zay péterválasztás

Orbán Viktor kérdése provokatív, de kíméletlenül pontos – és egyenesen a választás lényegére tapint. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor kérdése egyenesen a lényegre tapint (Forrás: MTI)

Volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy »hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot «?” 

Orbán Viktor: Nem szépségverseny, hanem felelősség

Amikor az oroszokkal arról tárgyalt a kormány, hogy Magyarországon legyen folyamatosan elérhető az olcsó gáz, hiányolta bárki a teremből az előző baloldali miniszterelnök-jelölt „kiváló ötleteit”? Amikor Brüsszellel ment a küzdelem a rezsicsökkentés megvédéséért, felmerült egyáltalán, hogy jobb kezekben lenne az ország másnál? A miniszterelnök Facebook-bejegyzése nem kertel:

Orbán Viktor nagyon komoly dologra figyelmeztet

A választás nem szépségverseny és nem is valóságshow. Egy ország vezetéséhez tudás kell, meg tapasztalat. És egy biztos választás.

És a kérdés ott marad a levegőben, makacsul, kellemetlenül. Amikor az ukrán és uniós nyomás a háború irányába tolna minket, tényleg kísérletezni kellene? Vagy inkább ragaszkodni ahhoz a vezetéshez, amely már bizonyított válságban, nyomás alatt, nemzetközi tűzvonalban? Orbán Viktor üzenete egyértelmű

Áprilisban nem karaktert, nem stílust, nem szimpátiát választunk. Hanem irányt. És ebben a műfajban a bizonytalanság nem opció.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!