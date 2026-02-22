Orbán Viktor találkozott Rókával – videó

A Róka becenevű magyar fiatal MMA-harcos hozott Orbán Viktornak egy ajándékot, ami egy különleges karóra és a miniszterelnök egyik tavalyi interjúja alatt készült rajza alapján készült.

Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztunk, a választáson is győzni fogunk! – hangsúlyozza Orbán Viktor

A Nemzet Óra elnevezésű karórából egyébként 2026 darabot gyártottak és az első számút éppen a kormányfő kapta. Orbán Viktor a különleges ajándékot megköszönte, majd ezt mondta:

A boxot még úgy ahogy követem, de az MMA még nekem is durva, pedig én egy szabályok nélküli brutális játékban vagyok!”

A kormányfő aláírt egy kesztyűt a fiatal MMA-harcosnak, majd sok sikert kívántak egymásnak. A videó alább megtekinthető: