Orbán Viktor találkozott Rókával – videó

Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztunk, a választáson is győzni fogunk! A plusz kilók most velünk vannak – hangsúlyozza a miniszterelnök.
A Róka becenevű magyar fiatal MMA-harcos hozott Orbán Viktornak egy ajándékot, ami egy különleges karóra és a miniszterelnök egyik tavalyi interjúja alatt készült rajza alapján készült.
A Nemzet Óra elnevezésű karórából egyébként 2026 darabot gyártottak és az első számút éppen a kormányfő kapta. Orbán Viktor a különleges ajándékot megköszönte, majd ezt mondta:
A boxot még úgy ahogy követem, de az MMA még nekem is durva, pedig én egy szabályok nélküli brutális játékban vagyok!”
A kormányfő aláírt egy kesztyűt a fiatal MMA-harcosnak, majd sok sikert kívántak egymásnak. A videó alább megtekinthető:
